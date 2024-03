"Am vorbit cu cei de acolo!" Florinel Coman poate înlocui un jucător de 60 de milioane de euro la Stuttgart - Antena Sport

Reclamă

Fostul internaţional a dezvăluit că Florinel Coman i-ar putea lua locul lui Silas, jucător care urmează să fie vândut de germani în schimbul sumei de 60 de milioane de euro, în Arabia Saudită. Acesta e convins că extrema de la FCSB are calităţile necesare pentru a evolua în Bundesliga.

„Am vorbit cu cei de acolo și l-au analizat. Extrema lor, Silas, are o ofertă foarte mare, de 60 de milioane de euro, din Arabia Saudită, și se gândesc că Florinel Coman ar putea fi omul care să ocupe banda stângă la Stuttgart, având în vedere și suma lui de transfer.

Sigur mai sunt 2-3 pe listă. Are aceleași calități ca Silas, are viteză, lovește mingea cu piciorul drept, intră în combinații… Clar îi mai trebuie puțină forță, dar are calitățile necesare să joace în campionatul Germaniei.

Nu știu dacă a venit cineva să discute cu el. E exploziv și marcheză. Poate să câștige fără probleme 100.000 de euro pe lună”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

Anunţul făcut în Germania despre Florinel Coman

Anunţul făcut în Germania despre Florinel Coman are legătură cu eventualul transfer al lui „Mbappe”, de la FCSB la Vfb Stuttgart, ce s-ar putea face la finalul sezonului.

„Coman este cel mai precis atacant din SuperLiga României. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani este unul dintre cei mai buni jucători de la FCSB și, în același timp, alături de coechipierul său, Darius Olaru, conduce clasamentul marcatorilor din SuperLiga României, cu 14 goluri. Atacantul de 1,82 metri a oferit și 8 pase decisive. Aceste cifre nu au trecut neobservate de scouterii lui VfB Stuttgart. Un transfer la VfB Stuttgart are sens, pentru că prin polivalența sa, Coman este foarte flexibil. De obicei vine din aripa stângă, deși Coman poate fi folosit și pe aripa dreaptă și chiar ca atacant central. Coman ar fi o opțiune și în mijlocul terenului pe ambele părți. Coman vine ca rezervă? Zvonurile despre transferurile lui VfB Stuttgart spun că Florinel Coman și-ar putea imagina o trecere în Bundesliga. Ar fi și următorul pas în cariera lui. Ar fi și prima sa oprire în străinătate. Atacantul în vârstă de 25 de ani i-ar putea servi drept rezervă lui Deniz Undav, dacă va rămâne cu șvabii după sezon”, susţine presa din Germania.

