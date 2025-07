"Minciună gogonată!" Gigi Becali, reacție dură după anunțul lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu - Antena Sport

Pe mine mă interesează cât ia, nu cu bonusuri. Așa pun bonusuri dacă va câștiga Liga Campionilor, 5 milioane. Pe Man am luat 11 milioane, direct. Am pus și eu bonusuri, dar nu am luat niciun bonus. Am luat de la Stanciu bonusuri”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Cotat la 5 milioane de euro pe transfermarkt.com, Louis Munteanu a fost golgheterul Ligii 1 sezonul trecut. În 37 de meciuri jucate pentru CFR Cluj în stagiunea precedentă, el a marcat 23 de goluri Louis Munteanu mai are și 2 goluri marcate în 4 meciuri disputate în Cupa României.

Louis Munteanu poate deveni cel mai scump transfer din istoria Ligii 1!

Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, e aproape să dea lovitura cu transferul lui Louis Munteanu!