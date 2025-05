"Cât mai acceptăm?" Sorin Cârțu a făcut praf arbitrajul după 0-1 cu FCSB: "Vedem câte greșeli sunt!" - Antena Sport

Nu am făcut față rigorilor din returul play-off-ului, pentru că în tur ne-am descurcat foarte bine. În ultimele 4 meciuri avem doar un punct. Au fost mai fost greșelile arbitrilor și toate au concurat la situația asta. Avem 4 partide cu FCSB și nu am reușit să-i învingem niciodată

Am înscris doar un gol, am ratat cu poarta goală în minutul 96, ne-a rezolvat Barbu (n.r. arbitrul Marian Barbu), acum a venit și rândul lui Vidican, plus VAR-ul lui Bîrsan, parcă el a fost. Ne întrebăm ce urmează, vedem câte greșeli de arbitraj sunt. Am mai greșit și noi. Eu unul mă întreb cât mai suntem dispuși să acceptăm”, a spus Sorin Cârțu, citat de sportpesurse.ro.

„Lipsă de valoare!” Victor Pițurcă i-a făcut praf pe jucătorii de la Universitatea Craiova după 0-1 cu FCSB

Victor Pițurcă a vorbit după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Fostul selecționer al echipei naționale a venit cu un mesaj dur pentru jucătorii antrenați de Mirel Rădoi.

Deja campioană, FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova grație unui gol marcat de Daniel Bîrligea. Jucătorii lui Elias Charalambous au pornit apoi petrecerea de titlu.