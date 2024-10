Cătălin Cîrjan, discurs războinic înainte de Dinamo - FCSB: "Jucăm cel mai frumos din România! Luăm cele 3 puncte" - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a avut un discurs războinic înainte de Dinamo – FCSB, meci ce va fi pe 20 octombrie, de la ora 21:00, în format live text pe AS.ro.

Cătălin Cîrjan a anunţat că va reveni marţi la antrenamente şi le-a transmis fanilor că va da totul pentru o victorie cu FCSB. Dinamo nu a mai câştiga de 4 ani cu FCSB. În 2020, Dinamo se impunea cu 2-1 în faţa rivalei.

Cătălin Cîrjan, discurs războinic înainte de Dinamo – FCSB

„De marţi voi reîncepe antrenamentele şi mă voi pregăti pentru derby. Acum suntem toţi şi suntem pregătiţi să arătăm ce putem în derby. Ştiu că am fost la foarte multe derby-uri, mergeam şi în Ştefan cel Mare. Am amintiri foarte frumoase, este extraordinar să joci un derby, abia aştept. Nu ne gândim niciodată la adversar, noi mergem la fiecare meci cu gândul la victorie. Ne gândim la noi, jucăm un fotbal frumos şi am încredere că putem obţine un rezultat bun.

Este foarte important şi pentru suporterii noştri. Noi putem să promitem că intrăm pe teren şi dăm totul şi sperăm să luăm cele 3 puncte. Nici cu Craiova nu mai câştigasem de mult timp şi am câştigat. Vom merge cu gândul la victorie. De mici ne dorim să jucăm cu stadionul plin şi sunt sigur că suporterii vor fi alături de noi„, a spus Cătălin Cîrjan.

Jucăm un fotbal frumos, probabil cel mai frumos din România – Cătălin Cîrjan, Dinamo

Cătălin Cîrjan visează şi la naţionala lui Mircea Lucescu. Jucătorul de la Dinamo crede că, dacă va juca la fel, va fi chemat de Lucescu la naţională. Până atunci, Cîrjan va sta cu ochii pe Lituania – România, marţi, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.