Cătălin Cîrjan, la pământ după FCSB - Dinamo 3-1: "Nu putem să arătăm în halul acesta" - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a oferit prima reacţie, după ce FCSB a învins-o pe Dinamo cu scorul de 3-1. Mijlocaşul a fost extrem de dezamăgit după ce „câinii” au suferit a noua înfrângere consecutivă în duelurile cumarea rivală, în toate competiţiile.

FCSB s-a distanţat la şapte puncte în fruntea clasamentului, după succesul cu Dinamo. Octavian Popescu, cu o „dublă”, şi Daniel Bîrligea au marcat pentru campioană, în timp ce Astrit Selmani a punctat pentru Dinamo.

Cătălin Cîrjan, la pământ după FCSB – Dinamo 3-1

Cătălin Cîrjan a fost nemulţumit de cum a arătat Dinamo în prima repriză, când FCSB a marcat de cele trei goluri. Mijlocaşul campioanei a transmis că echipa s-a trezit multe prea târziu, în repriza secundă.

„O înfrângere mare, în prima repriză am intrat foarte slab. Au intrat cu mai multă ambiţie, au câştigat foarte multe dueluri. Nu putem să arătăm în halul acesta. În a doua repriză am ieşit mai bine, ne-am creat ocazii, dar a fost prea târziu.

Trebuie să analizăm meciul şi să ne gândim fiecare la ce am făcut. Nu am câştigat dueluri, totul vine din asta la derby-uri, să intri pe teren să arăţi că vrei să câştigi. Să ai încredere. Nu am arătat asta în prima repriză şi rezultatul a fost dezastruos.