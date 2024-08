Ce a făcut Marius Șumudică, imediat după Poli Iași - Rapid 1-2! Fanii giuleșteni l-au luat cu asalt - Antena Sport

Și țin să mulțumesc și fostului antrenor, este un om care a fost primit cu o oarecare ostilitate. Nu e ușor să antrenezi într-o țară străină. Și nu o spun cu ironie sau nu o spun cu ironie.

Şi în continuare am avut blocaj mental, la 1-0 am făcut pasul înapoi. Nu se poate să ai 3-4 ocazii la 2-0 şi să nu omorâm meciul. A jucat inima, cu injecții. Nu a mai putut, să vedem cum îl putem recupera. Eu îi iubesc pe toți, suntem o armată, eu sunt căpitanul și răspund, dar sunt la inima mea toți. O să le vină rândul tuturor. Asta înseamnă sacrificiu, dar nu îl iubesc doar pe Săpunaru, îi iubesc pe toți. Cuvintele sunt de prisos, nu mi le găsesc. Am venit acasă și am reușit să câștig. Să creadă că pot mai mult, încă sunt departe de ceea ce putem face. „, a spus Marius Şumudică la digisport.ro.