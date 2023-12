Ce a putut face Mircea Rednic, care a suferit un infarct, după victoria echipei sale cu Hermannstadt! - Antena Sport

La Dinamo decid acționarii de acolo, e treaba lor, dar ar trebui să aleagă un antrenor care a mai trecut pe la Dinamo. Nu e ușor, cum e și aici ceva special, spiritul Aradului, «Bătrâna Doamnă», echipa orașului.

Și eu când am venit aici am avut rezultate, am zis că totul e «miere», după care mi-am dat seama că în momentul în care echipa scârțâie, și vorbesc de rezultate, mai sunt contestatari”, spunea Mircea Rednic, într-o conferinţă de presă.

Andrei Nicolescu, scos din sărite la prezentarea lui Zeljko Kopic la Dinamo: „L-aţi căutat pe Google?”

Andrei Nicolescu a fost scos din sărite la prezentarea lui Zeljko Kopic la Dinamo. Administratorul special al „câinilor” a fost întrebat de jurnalişti cum l-a ales pe antrenorul croat de 46 de ani.

Întrebările l-au deranjat însă pe Andrei Nicolescu, cel care oferit un răspuns acid când a fost întrebat cum a ajuns la varianta Kopic.

„Explicați-ne puțin! Vi s-a prezentat o listă cu antrenorii, i-ați căutat pe Google, cum l-ați ales?”, a fost întrebat Andrei Nicolescu de un jurnalist.

Deranjat de această întrebare, Andrei Nicolescu a oferit un răspuns acid, fără să dea prea multe detalii despre procesul în care a fost ales croatul:

„Haideți că o dăm în derizoriu. Dacă putem să vorbim despre căutarea pe Google a unui antrenor pentru Dinamo București e foarte greu să vă răspund la o asemenea întrebare într-un mod normal.