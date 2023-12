Mircea Rednic, mesaj savuros după ce Dinamo a rămas fără antrenor: "Toţi ar trebui să sară pe mine!" - Antena Sport

Reclamă

„Puriul” a mai transmis că acţionarii lui Dinamo decid totul la echipă, şi i-a sfătuit pe aceştia să aducă pe banca echipei un antrenor care a mai trecut prin Ştefan cel Mare.

„Acum știți cum e, când e un loc liber deja, gata, toți ar trebui să sară pe mine…Dar nu mă caută nimeni, eu mă simt foarte bine aici, avem un proiect și sper să îl duc la capăt, ca să facem treabă bună.

La Dinamo decid acționarii de acolo, e treaba lor, dar ar trebui să aleagă un antrenor care a mai trecut pe la Dinamo. Nu e ușor, cum e și aici ceva special, spiritul Aradului, «Bătrâna Doamnă», echipa orașului.

Și eu când am venit aici am avut rezultate, am zis că totul e «miere», după care mi-am dat seama că în momentul în care echipa scârțâie, și vorbesc de rezultate, mai sunt contestatari”, a declarat Mircea Rednic, la conferinţa de presă.

Şefii lui Dinamo, ultimele detalii despre numirea noului antrenor

Şefii lui Dinamo au oferit ultimele detalii despre numirea noului antrenor. Andrei Nicolescu a dezvăluit că trupa din Ştefan cel Mare va avea în scurt timp un nou tehnician, după plecarea lui Ovidiu Burcă.

„Suntem destul de aproape (n.r. de numirea noului antrenor). Mai sunt detalii de pus la punct, dar în primul și în primul rând trebuie luată o decizie în interior, împreună cu toți cei care ne sfătuim. Mare parte din ceea ce s-a vehiculat în presă e corect, dar n-am făcut niciodată un maraton. Ne dorim ca decizia pe care o luăm să aibă cât mai puține riscuri, pentru că momentul e foarte dificil. E foarte greu să aducem pe cineva pe care să-l percepem un etalon mult peste Ovidiu. Îmi pare foarte rău de ceea ce s-a întâmplat cu Ovidiu. I-am fost suport și, în ciuda a tot ce s-a întâmplat, nu e ceea ce ne doream noi. Murmurul de care a avut parte l-a afectat foarte mult, nu cred că merita asta, poate și eu sunt vinovat că n-am găsit mai multă energie să-i pot transmite. Mi-aș fi dorit să continue, dar suntem în situația asta. E un context foarte dificil și trebuie să fie o decizie care să prezinte cele mai puține riscuri, ăsta este idealul pe care ni-l dorim”, a declarat Andrei Nicolescu, conform playsport.ro.