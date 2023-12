Andrei Nicolescu, scos din sărite la prezentarea lui Zeljko Kopic la Dinamo: "L-aţi căutat pe Google?" - Antena Sport

Reclamă

Deranjat de această întrebare, Andrei Nicolescu a oferit un răspuns acid, fără să dea prea multe detalii despre procesul în care a fost ales croatul:

„Haideți că o dăm în derizoriu. Dacă putem să vorbim despre căutarea pe Google a unui antrenor pentru Dinamo București e foarte greu să vă răspund la o asemenea întrebare într-un mod normal.

Am explicat deja pentru suporteri în limitele detaliilor pe care le putem da și am spus că a fost un proces în care am luat decizia bazându-ne pe faptul că vrem să luăm cel mai mic risc în situația în care suntem!”, a declarat Andrei Nicolescu, la conferinţa de presă.

Zeljko Kopic a fost prezentat la Dinamo

Zeljko Kopic a fost prezentat ca noul antrenor de la Dinamo şi croatul s-a pus deja bine cu fanii „câinilor roşii”, spunând că a ajuns la „cel mai important club din România”.

„Vreau să vă mulţumesc şi să spun două lucruri importante, de ce am ales acest post. A fost importantă energia şi determinarea de a mă aduce aici. Pentru mine, Dinamo e cel mai important club din România, e un privilegiu să fiu aici, dar pe de altă parte, e o responsabilitate.

Sper să am impact asupra echipei imediat. Multe lucruri sunt foarte bune, fostul antrenor a făcut treabă bună. E treaba mea să pun la bătaie tot ce ştiu pentru a aduce echipa la un alt nivel. Despre fotbalul românesc, urmăream ceva meciuri. Ştiu ce înseamnă Dinamo pentru România, dar acum suferă. Am o imagine despre club, dar e diferit când eşti aici şi eşti alături de jucători. Pentru mine, nu e doar poziţia din clasament. E destul timp să schimbăm asta. Pentru orice antrenor, să fii la Dinamo este un privilegiu, e o echipă mare pentru orice antrenor care vrea sălucreze în fotbal. Am mai luat o echipă din zona retrogradării în Cipru şi am adus-o la mijlocul clasamentului. Sper să facem asta şi la Dinamo. Sunt noi stadioane, noi terenuri şi toate lucrurile par pozitive. Nu am vorbit încă cu Ovidiu Burcă, abia am ajuns ieri, dar voi face totul pentru a vorbi cu el. Are respectul meu pentru ce a făcut aici. Aştept ca jucătorii să dea totul, trebuie să fim un grup. Mai avem timp să vorbim şi despre transferuri, trebuie să fie cel mai bine pentru club”, a spus Zeljko Kopic, la conferinţa de presă.