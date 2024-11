Ce datorii susţine Gigi Becali că le-a plătit celor de la CSA Steaua: "Ne spuneaţi Steaua atunci" - Antena Sport

Gigi Becali susţine că, atunci când a preluat secţia de fotbal a roş-albaştrilor, în 2003, a plătit mai multe datorii ale clubului Armatei.

Becali a declarat că a plătit mai multe milioane de dolari fiindcă Steaua ar fi avut atunci popriri pe conturi. Totodată, patronul FCSB-ului a estimat că a investit câteva milioane în arena din Ghencea. El a subliniat că dotările stadionului, pe care le-ar fi plătit din banii săi, ar fi rămas acolo atunci când echipa lui a părăsit Ghencea.

„Am făcut asfaltul, că jucam în Liga Campionilor” Gigi Becali, o nouă reacţie în scandalul cu clubul CSA Steaua

„Eu când am venit la Steaua am dat 9.4 milioane de dolari, pe vremea aia erau 100 de milioane (n.r: în banii de acum). Eu când am venit, am venit la Ghimpaţii din deal? Când au cerut să plătesc datoria de 1.2 milioane de dolari? Mi-au scris că în baza relaţiilor bune pe care le aveam. Ne spuneaţi Steaua atunci. Şi acum vă treziţi că eu am dormit. Aveau popriri pe conturi. Le pusese executorul judecătoresc (n.r: popririle), să le ia banii.

Am plătit după aia 2 milioane de euro impozit la statul român pentru stadion. Nu contează. Am plătit vreo 5 milioane, de am făcut asfaltul, că eram în Liga Campionilor, ne făceam de râs. Am făcut terenul de iarbă artificială. Toate le-am lăsat acolo”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

CSA Steaua şi FCSB se judecă într-un proces privind un presupus prejudiciu pe care l-ar fi creat clubul lui Gigi Becali clubului Armatei prin folosirea fără drept a mărcii Steaua. CSA Steaua solicită în instanţă despăgubiri de 37 de milioane de euro.