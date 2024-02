Ce obiectiv și-a setat Albion Rrahmani după Rapid - Hermannstadt 2-0: „Sunt atacant! Trebuie să fac asta” - Antena Sport

Reclamă

Albion Rrahmani a fost desemnat omul meciului, după ce a reușit să marcheze al 2-lea gol al echipei pregătite de Cristiano Bergodi. A înscris în minutul 66, din pasa lui Krasniqi.

„Este cel mai frumos sentiment, să fii omul meciului. Echipa a jucat bine, am controlat meciul, acum trebuie să mergem înainte! Vreau să înscriu mai mult de 20 de goluri, sunt atacant, ăsta este obiectivul, trebuie să fac asta. Sunt fericit că am revenit cu gol, sper să o țin tot așa.

În a doua repriză am jucat mai rapid, am avut mai multe șanse. Ne-a prins bine pauza, am marcat de 2 ori. Suntem într-o formă foarte bună. Când câștigi așa toate meciurile este mai ușor să controlezi partidele”, a spus Albion Rrahmani, potrivit digisport.ro.

De asemenea, cele două reușite ale Rapidului au fost semnate de jucători din Kosovo. Dacă la golul secund au contribuit Rrahmani și Krasniqi, prima reușită a fost semnată de jucătorul venit de la CFR Cluj, iar pasa a primit-o de la Burmaz.

Rapid – FC Hermannstadt 2-0

Rapid – FC Hermannstadt 2-0 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Meciul serii în Liga 1 a avut loc în Giuleşti, acolo unde echipa pregătită de Cristiano Bergodi a primit vizita sibienilor.

Rapid a confirmat forma foarte bună, obţinând a cincea victorie la rând. Giuleştenii s-au apropiat la 6 puncte de FCSB. În etapa anterioară din Liga 1, giuleştenii s-au impus pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 1-0. Duelul din această seară a reprezentat meciul cu numărul 250 pentru Cristiano Bergodi în prima ligă. RAPID: Aioani – Braun, Săpunaru, P. Iacob, Borza – Djokovic, Al. Albu (Oaidă 64), Papeau (Petrila 64) – E. Krasniqi (Funsho Bamgboye 75), Burmaz (Hasani 75), A. Rrahmani. ANTRENOR: Cristiano Bergodi FC HERMANNSTADT: Căbuz – Bejan, V. Găman, Ionuţ Stoica – Butean, Murgia, Biceanu (Oroian 72), Opruţ – Ianis Stoica (A. Jipa 80), D. Paraschiv (Fonseca 80), S. Balaure (G. Iancu 72). ANTRENOR: Marius Măldărăşanu Cartonaşe galbene: Al. Albu 24 / V. Găman 20, Bejan 71 Arbitri: Rareş George Vidican – Vasile Marinescu, Ciprian Florin Danşa – Bogdan Dumitrache Arbitri VAR: Viorel Nicuşor Flueran – Cristina Mariana Trandafir Observator: Andrei Ioniţă

