"Ce se va întâmpla în vară?" Marius Şumudică, mesaj direct pentru acţionarii Rapidului după eşecul cu FCSB - Antena Sport

Marius Şumudică le-a transmis un mesaj direct acţionarilor de la Rapid, Dan Şucu şi Victor Angelescu, după eşecul cu FCSB, scor 1-2. Întrebat despre viitorul său la echipă, ţinând cont că îşi anunţase demisia în faţa fanilor, după eşecul cu Hermannstadt, „Şumi” a declarat că totul va fi decis de oficialii clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Şumudică a mai transmis că, după părerea sa, Rapid a avut rezultate mai bune în acest sezon, spre deosebire de ce s-a întâmplat în precedentele.

Marius Şumudică, mesaj direct pentru acţionarii Rapidului după eşecul cu FCSB

„Tot timpul plăteşte antrenorul. Şi am încheiat. (Vă aşteptaţi să plătiţi în vară) Dacă mă raportez la anii trecuţi, cred că anul acesta e cel mai bun. Am fost la 30 de secunde de finala Cupei, avem şanse la locul cinci, la locul patru, anul trecut am terminat pe şase. Jocul Rapidului arată bine, am făcut un play-off ok.

Domnii patroni sunt cei care decid, ei ştiu foarte bine ce au de făcut în continuare. Din declaraţiile domnului Angelescu, a zis că dacă echipa va juca bine, va fi mulţumit. Cred că echipa a jucat bine”, a declarat Marius Şumudică, la conferinţa de presă de după Rapid – FCSB 1-2.

Totodată, Şumudică a vorbit şi despre faza controversată petrecută în minutul 71, atunci când Tobias Christensen a fost faultat în careu de Ştefan Târnovanu şi arbitrul a dictat fault în atac. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit ce i-a spus mijlocaşul său.