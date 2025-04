Cea mai dură reacţie, după Rapid - Dinamo 1-0: "O echipă banală. Joc sărăcăcios". Singurul jucător remarcat - Antena Sport

Pentru campionatul intern Dobre are niște calități pe care nu le găsești la niciun alt jucător. Are forță, are statură, are încredere în el, este un jucător peste nivelul Ligii 1.

Sincer, la ce a arătat până acum, Dobre merită să fie la națională. În afară de Man nu văd un om mai bun pe postul lui. Man pare puțin ieșit din formă.

(n.r. despre faptul că Marius Șumudică a purtat din nou geaca albastră) Superstițiile astea câteodată funcționează. Eu nu sunt adeptul superstițiilor. Rapidul a fost echipa mai bună, Dinamo a avut o posesie sterilă, avansa destul de greu. Rapidul se vedea că are forță, deliberat au cedat posesia după ce au marcat golul.