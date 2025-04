"Parcă mi-a băgat cineva cuţitul în spate" Marius Şumudică a spus de ce a plâns în derby-ul cu Dinamo! A dat de înţeles că pleacă de la Rapid! - Antena Sport

Marius Şumudică, antrenorul celor de la Rapid, a dezvăluit motivul pentru care a fost surprins în lacrimi în timpul derby-ului cu Dinamo. Giuleştenii s-au impus cu 1-0 pe Arena Naţională, dar antrenorul rapidist a avut şi motive de supărare.

Pe Arena Naţională au fost 18.000 de spectatori. Mai mult, o parte din galeria Rapidului a protestat la adresa lui Victor Angelescu, acţionarul minoritar al clubului. Într-un discurs în care a vorbit despre cele 7 luni petrecute la Rapid, Marius Şumudică a dat de înţeles că ar putea să părăsească clubul patronat de Dan Şucu.

Marius Şumudică a plâns în derby-ul Rapid – Dinamo şi a răbufnit: „Mi-a fost extrem de greu să lucrez la Rapid”

Tribunele goale şi tot ce s-a întâmplat din momentul în care a sosit în Giuleşti l-au făcut pe Marius Şumudică să lăcrimeze pe marginea terenului. La finalul meciului, el a declarat că această situaţie îl întristează şi o acceptă cu mare dificultate. Şumudică a vorbit la trecut, despre ceea ce a trăit la Rapid, sugerând că e tentat să plece din Giuleşti.

„Au fost lacrimi de părere de rău. Eu în 7 luni ce am trăit la Rapid, nu vreau să trăiască nimeni. A fost o descărcare, când am văzut fularele şi jumătate de tribună goală.

Sunt foarte multe lucruri. Mi-a fost extrem de greu să lucrez la Rapid. Nu vreau să par o victimă, dar au apărut fel de fel de subiecte. Iar eu trebuie să ţin grupul. Şi când am nevoie de un sprijin din exterior, am răbufnit. Nu am făcut nimic, doar am început să plâng”, a declarat Marius Şumudică, la primasport.ro.