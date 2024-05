"Cel mai urât meci din viața mea!" Dennis Politic și-a turnat cenușă în cap, chiar dacă Dinamo a rămas în Liga 1! - Antena Sport

Florin Prunea: „Pleci în concediu când echipa avea nevoie de tine, n-ai avut o situaţie uşoară, într-adevăr, aţi făcut transferuri pe ultima sută de metri. Unii au confirmat, Gnahore, Velkovski. Dar nu putem să minţim oamenii.

Andrei Nicolescu: Mi-ai zis de multe greşeli, mi-ai nominalizat doar una, că am plecat în vacanţă. Să spunem adevărul, perioada de mercato din iarnă e cea mai gre. Toate discuţiile se poartă cu nişte agenţi, fără a fi prezent undeva. Este o ipocrizie

Florin Prunea: Nu-ti fac eu programul, dar când echipa trece prin momente grele, trebuie să fii acolo. Relaţiile contează mult.

Andrei Nicolescu: Corect, dar cu cine. Ce jucători am transferat noi români?

Florin Prunea: Cred că aveţi acum tot timpul din lume să facţi o analiză. Care a fost cel mai mare salariu la Dinamo?

Andrei Nicolescu: 15.000 de euro, Edgar Ie. Nu a fost un transfer reuşit. Dar s-au vehicular nişte sume mult prea mari, s-a trăit într-o ipocrizie, că am cheltuit banii aiurea. Recunoaştem că nu am făcut toate transferurile bune, dar am făcut tot ce s-a putut să salvăm Dinamo”, au declarat cei doi, la digisport.ro.