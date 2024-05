Florin Prunea şi Andrei Nicolescu, dialog incendiar după ce Dinamo s-a salvat: "Ai plecat în concediu!" / "Ipocrizie!" - Antena Sport

Andrei Nicolescu: 15.000 de euro, Edgar Ie. Nu a fost un transfer reuşit. Dar s-au vehicular nişte sume mult prea mari, s-a trăit într-o ipocrizie, că am cheltuit banii aiurea. Recunoaştem că nu am făcut toate transferurile bune, dar am făcut tot ce s-a putut să salvăm Dinamo”, au declarat cei doi, la digisport.ro.

„Am evitat o rușine!” Andrei Nicolescu a răbufnit după ce Dinamo a rămas în Liga 1

Andrei Nicolescu a răbufnit după ce Dinamo a rămas în Liga 1! Administratorul special al „câinilor” a avut un discurs dur după meciul de baraj, cu Csikszereda.

Oficialul clubului este de părere că Dinamo a avut un sezon de coșmar și că nimeni de la club nu ar trebui să se bucure de faptul că echipa a rămas în Liga 1.

„Nu cred că e de felicitat. Era o situație normală să câștigăm. Astăzi am evitat o rușine, nu am arătat bine. Îmi e greu să îmi găsesc cuvintele.

Rămânerea asta în ligă e cu suferință mare. E ciudat, nu a fost un meci bun. Am avut emoții, nu e normal să fie așa.

Am arătat foarte slab. Nu avem ce să sărbătorim. Se va face o analiză pentru tot sezonul. De mâine ne apucăm să vedem ce am greșit. Locul lui Dinamo nu e aici!

Cât de curând o să avem niște concluzii. Anul ăsta nu am arătat bine. Meciul ăsta a fost o oglindă a suferinței din acest sezon.