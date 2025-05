CFR Cluj are planuri mari pentru sezonul viitor! Mario Camora a spus totul, după 1-1 cu FCSB: "O să ne întărim" - Antena Sport

De asemenea, Ciprian Deac a spus și că nu a purtat discuții cu nicio altă formație, înainte de a semna prelungirea contractului cu CFR Cluj.

„Cred că atingerea obiectivului ne-a dat o stare de relaxare, asta s-a văzut. Am încercat să revenim, a venit și acel cartonaș roșu, e bine că s-a terminat așa.

E clubul unde am crescut, unde am câștigat trofee, unde mă simt cel mai bine. Mă bucur că voi continua încă un an, vreau să mă las cu câștigarea campionatului. Nu au fost discuții, gândul meu a fost să rămân aici, cei din conducere m-au asigurat că voi continua cât doresc eu.

Poate fi și ultimul (n.r. sezonul viitor), mi-ar plăcea să ridic din nou un trofeu, când îmi voi încheia cariera”, a spus Cirpian Deac, conform sursei citate.