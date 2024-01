Cine este jucătorul Craiovei care s-a fotografiat cu Darius Olaru, după umilinţa cu FCSB. Ultraşii şi-au ieşit din minţi! - Antena Sport

Reclamă

Imaginile surprinse de camerele TV, la finalul partidei, au stârnit furia fanilor. Aceştia s-au scandalizat şi au avut o reacţie fermă. „Dați-l afară!”, i-au cerut conducerii, potrivit sursei citate anterior.

Dumitru Mitriţă (52 de ani) a reuşit eventul cu Universitatea Craiova, în 1991. A cucerit şi titlul cu roş-albaştrii, un deceniu mai târziu. A mai jucat pentru Electroputere Craiova, Heerenveen şi Extensiv Craiova.

Darius Olaru a fost chiar jucătorul care a deschis scorul în victoria categorică a FCSB-ului. A marcat din penalty, în minutul 45+8, şi a ajuns la 14 reuşite stagionale. Este lider detaşat în topul golgheterilor.

Darius Olaru a vorbit despre cartonaşul galben ce i-a adus suspendarea

Mijlocaşul FCSB-ului a primit cartonaşul galben în minutul 71 al partidei, la scorul de 2-0 pentru „roş-albaştri”. Olaru a criticat decizia, susţinând că nu trebuia să vadă acel cartonaş. Va fi suspendat împotriva Farului lui Gică Hagi.

„Nu ştiu ce am avut (n.r: peste Universitatea Craiova). Cred că am făcut o partidă bună. Mai puţin în prima repriză, dar, totuşi, am avut câteva situaţii şi în prima repriză.

Am reuşit să marcăm chiar înainte de pauză şi asta ne-a ajutat. (n.r.: despre faza henţului din careul oltenilor din prelungirile primei reprize) Am văzut henţul, dar nu eram chiar sigur. Mă bucur că s-a dictat şi că am marcat şi mi-am ajutat partida. (n.r.: despre momentul în care a primit galbenul ce i-a adus suspendarea pentru meciul cu Farul) Sunt supărat pe Bîrsan, nu pe mine! El mi-a dat galben. Trebuia să-i dea lui Mitriță pentru simulare, nu mie. N-a fost meritat cartonaşul. (n.r.: despre dans, de unde a pornit) De la noi. Ne bucurăm că am reuşit să facem asta la ultimele meciuri. Avem 2-3 jucători noi, trebuie să îi integrăm în grupul nostru. Avem un grup nou şi trebuie să o ducem până la capăt. Marcăm destul de multe goluri, dar ce e cel mai important e că nu primim şi asta ne dă încredere pentru următoarele meciuri. Mă gândesc să îmi ajut echipa şi să câştigăm şi următoarele meciuri”, a declarat Darius Olaru pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – FCSB 0-3. Reclamă

