Ciprian Deac și-a turnat cenușă în cap după CFR Cluj - UTA 1-3! Ce a spus despre greșeala din prima repriză - Antena Sport

Ciprian Deac și-a turnat cenușă în cap după CFR Cluj – UTA 1-3! Jucătorul lui Dan Petrescu și-a găsit cu greu cuvintele, în cadrul interviului.

Duelul dintre CFR Cluj și UTA a contat pentru etapa cu numărul 11 a sezonului de Liga 1. Meciul din Gruia a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Ciprian Deac și-a turnat cenușă în cap după CFR Cluj – UTA 1-3!

La finalul partidei, Ciprian Deac a vorbit despre greșala sa din prima repriză, care a dus la primul gol marcat de UTA, prin Costache.

Jucătorul de la CFR Cluj a transmis faptul că fotbalul este făcut din greșeli și că echipa sa a pierdut o șansă importantă de a urca în clasament.

„Am pierdut un meci acasă, care ne putea duce acolo sus în clasament. La primul gol eu am greșit, după care am intrat în meci. Am primit alte 2 goluri din nimic. Am avut și noi câteva ocazii pe care nu le-am fructificat.