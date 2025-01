Conducerea lui Sepsi a râs de oferta lui Dan Şucu. Atac unde doare cel mai tare: "Gigi Becali cum a putut?" - Antena Sport

Rapid a oferit 50.000 de euro pentru a-l transfera pe Denis Ciobotariu încă din această iarnă. Attila Hadnagy (44 de ani), directorul general al covăsnenilor, consideră oferta una „de tot râsul”.

Oficialul lui Sepsi a făcut o comparaţie între oferta giuleştenilor şi cea făcută de Gigi Becali Oţelului Galaţi pentru transferul imediat al lui Juri Cisotti. Becali a scos din conturi 200.000 de euro.

Conducerea lui Sepsi a râs de oferta lui Dan Şucu

„Nu știu de unde a apărut acest zvon, că am fi cerut noi 200.000 de euro. Sincer, noi nu am înaintat nicio sumă. Cei de la Rapid ne-au propus 50.000, dar am zis că este de neacceptat. Este de râs! Foarte, foarte puțin pentru un fotbalist de cota lui Ciobotariu, care este în Top 3 România.

Cum Gigi Becali a achitat pe Cistotti, jucător aflat în aceeași situație, suma de 200.000 de euro și jucător de 31 de ani, așa și noi vrem să fim respectați. Noi am cerut jucători de la ei, dar nu se poate. L-am fi vrut pe Omar El-Sawy, dar nu s-a putut”, a spus Hadnagy, citat de digisport.ro.

Denis Ciobotariu este cotat la 1,2 milioane de euro pe transfermarkt.com. Se află la Sepsi Sf. Gheorghe din iulie 2022, după despărţirea de CFR Cluj. El a mai jucat la Dinamo, Chindia Târgovişte şi FC Voluntari.