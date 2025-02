Constantin Budescu, sfat pentru Marius Șumudică după scandalul cu fanii Rapidului. Ce ar trebui să facă antrenorul din Giulești - Antena Sport

Constantin Budescu a venit cu un mesaj pentru fostul său antrenor, Marius Șumudică, care a fost implicat într-un scandal cu fanii Rapidului. Mijlocașul a spus ce ar trebui să facă tehnicianul, pentru a face uitată această situație.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Șumudică a fost atacat cu bulgări de zăpadă în Rapid – FC Botoșani 1-0, de anumiți suporteri din tribuna aflată în spatele băncii tehnice. Tehnicianul a răbufnit și s-a înjurat apoi cu aceștia, anunțând, în timpul meciului, că nu va mai continua la echipă. Totuși, în cele din urmă, antrenorul s-ar fi decis să rămână în Giulești.

Sfatul lui Constantin Budescu pentru Marius Șumudică, după scandalul cu fanii Rapidului

Constantin Budescu este de părere că Marius Șumudică ar trebui să rămână la Rapid. Mijlocașul legitimat, în prezent, la Gloria Buzău a dezvăluit și că i-a transmis antrenorului să „dea drumul la joc”, așa cum o făcea în perioada în care o antrena pe Astra.

Nu în ultimul rând, Budescu a spus că scandalurile de la Rapid pot fi cauzate și de presiunea de la club.

„Cea mai frumoasă perioadă a fost la Astra. Am stat mai mult și am luat campionatul, am ieșit din grupe. Apoi cred că a fost bine și la FCSB când am ieșit din grupe în Europa League. Nici în perioada aia nu foloseam anticârcel. (n.r. despre plecarea lui Șumudică) Nu știu ce să zic, dar nu cred că pleacă.