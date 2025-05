Pep Guardiola și-a turnat cenușă în cap după ce Manchester City a pierdut finala Cupei: "Planul nu a funcționat" - Antena Sport

Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, a afirmat că elevii săi au dat „totul” în finala Cupei Angliei la fotbal, disputată sâmbătă seara pe stadionul Wembley, însă au pierdut trofeul în faţa formaţiei Crystal Palace (0-1), pentru că „planul de joc nu a funcţionat”, informează AFP.

„Planul de joc nu a funcţionat, pentru că nu am câştigat”, a răspuns antrenorul spaniol când a fost întrebat în legătură cu tactica lui Manchester City în meciul de sâmbătă.

Pep Guardiola și-a turnat cenușă în cap după ce Manchester City fost învinsă de Crystal Palace în finala Cupei Angliei

”Astăzi, desigur, suntem trişti pentru că este o finală a Cupei Angliei, este frumos, pe Wembley, cu imnul şi stadionul, suporterii ambelor echipe, este atât de frumos, este o zi frumoasă”, a continuat el.

„Am jucat mult mai bine decât atunci când am câştigat cu 5-2 (împotriva lui Crystal Palace, în aprilie, în campionat – n.red) şi mult, mult mai bine decât în finala (Cupei Angliei) din sezonul trecut, pe care am pierdut-o în faţa lui Manchester United. Am făcut absolut totul, am avut posesia mingii pentru a ne crea ocazii, dar nu am marcat”, a subliniat Guardiola, citat de agerpres.ro.

Manchester City mai are două meciuri de disputat în Premier League, neavând încă asigurată participarea la viitoarea ediţie a Ligii Campionilor.