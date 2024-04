Costel Gâlcă e gata să revină în Liga 1 şi aşteaptă telefonul lui Mihai Rotaru: "Sunt dispus să mă întorc!" - Antena Sport

Reclamă

Cred că antrenorul trebuie să fie antrenor, să ia decizii și în interesul clubului, dar trebuie să fie liderul din vestiar. Craiova are niște condiții, este o echipă care își propune să se bată la titlu și să câștige titlu. Orice antrenor care vine la Craiova știe de ce vine”, a spus Costel Gâlcă la fanatik.ro.

Basarab Panduru l-a recomandat pe Costel Gâlcă la Universitatea Craiova

Antena Sport a dezvăluit lista favoriților lui Mihai Rotaru, iar printre aceștia se află și Costel Gâlcă. Acum, prietenul tehnicianului, Basarab Panduru, a dezvăluit că acesta poate fi o soluție pentru Universitatea Craiova.

Reclamă

„E greu să văd, că au fost antrenori despre care credeam că sunt buni pentru Craiova şi care au plecat de acolo cum au plecat. Nu ştiu dacă cineva mai e bun în momentul ăsta.

El (n.r. – Constantin Gâlcă) poate fi o soluţie. Am văzut că azi a spus că e antrenor şi că trebuie să-şi facă meseria şi întrebat dacă s-ar duce a zis că s-ar duce, că asta e meseria lui. Rădoi am zis că-i bun, Reghecampf am zis că-i bun, dar uite că nu s-a întâmplat nimic bun până la urmă.

Vorbesc cu el (n.r. – Gâlcă), dar nu spun nimic, că aşa e normal. E prietenul meu, discut orice cu el şi vorbesc cu el. Da, l-aş vedea acolo (n.r. – la Universitatea Craiova)”, a spus Basarab Panduru la orangesport.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Care este cel mai bun antrenor român al momentului? Răzvan Lucescu Edi Iordănescu Dorinel Munteanu Cosmin Olăroiu Altul Vezi rezultatele Loading ... Loading ...