Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după 0-0 cu Petrolul: "Am jucat foarte, foarte prost!". Mesaj despre accidentarea lui Ivan - Antena Sport

Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după 0-0 cu Petrolul. Antrenorul de la Universitatea Craiova nu s-a ferit de cuvinte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida dintre Universitatea Craiova și Petrolul a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. După finalul acestui duel, Gâlcă și-a exprimat nemulțumirile față de jocul elevilor săi.

Costel Gâlcă și-a făcut praf jucătorii după 0-0 cu Petrolul

De asemenea, acesta a vorbit și despre accidentarea lui Andrei Ivan și a dezvăluit ce s-a întâmplat cu jucătorul său.

„Am jucat foarte, foarte, foarte prost. Câțiva jucători au ieșit accidentați. Ivan s-a întins după minge și a simțit ceva, atunci am decis să îl schimbăm. Am demonstrat că nu putem juca la 3 sau 4 zile, așa cum îmi doream. Ne trebuiau 2 echipe să facem asta, una în campionat și una dacă ne calificam în Conference League.

Am fost neputincioși, s-a văzut și în teren, de asta nu am avut niciun șut pe poartă. În a doua repriză am mai făcut schimbări, dar nu am putut marca.