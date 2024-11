Cristi Balaj continuă războiul cu FCSB: "Hai să primim şi noi cadouri şi să începem de la 1-0" - Antena Sport

Cristi Balaj continuă dialogul de la distanţă dintre CFR şi FCSB, după golul controversat prin care Darius Olaru a deschis scorul în meciul campioanei cu Unirea Slobozia.

După ce Mihai Stoica a comentat pe seama golului egalizator marcat de CFR Cluj în derby-ul cu Dinamo, preşedintele ardelenilor a revenit şi a comentat reuşita căpitanului roş-albaştrilor, una despre care susţine că nu ar fi fost valabilă.

Cristi Balaj continuă scandalul cu FCSB: „Voi ați văzut 100% că a intrat mingea?”

„Voi ați văzut 100% că a intrat mingea? Nu ați avut aceleași imagini? Noi nu avem tehnologia goal-line, nu am avut cameră pe linia porții. Cel mai bine poziționat a fost asistentul. El a stabilit că nu este gol valabil.

Tu spui și vezi pe baza imaginilor că e gol valabil și că mingea a intrat 100% în poartă atâta timp cât ți-am dat niște elemente. Mingea a atins bara la rădăcină în momentul în care a atins gazonul, bara are aceeași grosime cu linia porții. Din acel moment, mingea a revenit în teren. Cum stabilești că a fost 100%? Explică-mi!

Nu am mai văzut meciul și am înțeles că FCSB a meritat să câștige. Dar hai să vedem. Și noi am jucat meciuri în care au fost echipe mai slab cotate decât noi, într-o poziție mai slabă în clasament, dar hai să primim și noi un cadou. Când mingea atinge linia porții, să se dea gol pentru noi. Hai să primim și noi cadouri, să începem de la 1-0 pentru noi.