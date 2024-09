Cristi Balaj se teme, după oferta făcută de Gigi Becali pentru Daniel Bîrligea: "FCSB ar fi o forţă pe plan internaţional!" - Antena Sport

Cristi Balaj se teme, după oferta făcută de Gigi Becali pentru Daniel Bîrligea Daniel Bîrligea, la finalul unui meci / Profimediaimages Cristi Balaj a recunoscut că se teme de ceea ce ar putea deveni FCSB, după oferta făcută de Gigi Becali pentru Daniel Bîrligea. Dacă Neluţu Varga ar accepta propunerea rivalilor, preşedintele lui CFR Cluj este sigur că Dan Petrescu ar păstra şanse minime la titlu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Patronul campioanei en-titre din Liga 1 a anunţat public că este dispus să achite 1.5 milioane de euro pentru golgheterul CFR-ului. Mai mult, ardelenii ar primi şi 20% dintr-un viitor transfer. Cristi Balaj se teme, după oferta făcută de Gigi Becali pentru Daniel Bîrligea Cristi Balaj nu îşi doreşte ca Bîrligea să ajungă la FCSB. Oficialul grupării din Gruia a avut prima reacţie după oferta făcută de Becali. „Dacă o echipă din România îl transferă pe Bîrligea, se luptă clar la campionat. Orice este posibil (n. r. să plece Bîrligea în vară). FCSB este una dintre echipele cu care ne luptăm pentru câștigarea campionatului. Este foarte greu să dai un jucător foarte bun, pe care te-ai bazat, să îl dai la un club cu care te lupți pentru îndeplinirea unui obiectiv. Mai ales în contextul în care ai oferte mai bune. Ce e foarte important, când vorbim de transferuri, este că e foarte important ce își dorește jucătorul. Nu este suficientă oferta, este foarte important ce își dorește jucătorul să facă. Suntem deschiși să transferăm orice jucător, vezi istoricul Rapid. Reclamă

Reclamă

Toți jucătorii care au mers la Rapid au demonstrat, indiferent că vorbim de Braun, Petrila modul în care evoluează, Krasniqi, Dugandzic și rămâne de văzut. Orice ofertă care vine, indiferent că este din România, dar în contextul în care este interesantă pentru club, o analizăm.

Dacă Bîrligea și îmi asum acești termeni pe care o să îi folosesc, va ajunge la FCSB, am avea șanse foarte mici pentru a câștiga campionatul și ar fi o forță nu doar în România, dar și pe plan internațional, în competițiile europene. Îi cunosc calitățile. Are un caracter puternic și am remarcat, chiar dacă rata, el era consecvent și nu întâmplător a ajuns să înscrie atâtea goluri. FCSB ar fi mult mai puternică cu un atacant de nivelul lui Bîrligea„, a declarat Cristi Balaj la fanatik.ro.

CFR Cluj ar fi primit deja trei oferte din străinătate pentru atacantul de 24 de ani. Bîrligea a ajuns în Gruia la începutul anului 2022. Neluţu Varga le-a plătit atunci 100.000 de euro italienilor de la Teramo.

Reclamă

Gigi Becali, ofertă în direct pentru un atacant din Liga 1 Becali vrea să îl lase fără golgheter pe Dan Petrescu. Este dispus să ofere 1.500.000 de euro pentru atacantul de 24 de ani al CFR-ului. I-a făcut oferta în direct lui Neluţu Varga. „Nu cred că îl dau ei pe Bîrligea, nu pot să dau mai mult de 1 milion jumate. Vorbesc serios, nu am spus 500.000 de euro, i-am respectat și am spus că dau 1 milion şi jumătate. Să spună unu că dă un milion și un jumătate pe un jucător e respect, să nu se supere. Îi dau 1 milion jumate pe el și 20 la sută dintr-un transfer. Nu fac socotelile omului, nu vreau să mă cert cu omul. Este prea cuminte, nu m-a deranjat niciodată, pentru ce să îl supăr? Să îi spui că îi dau 1 milion jumate și 20 la sută. Să nu facă cum a făcut cu Krasniqi, pe urmă l-a dat Rapidului. Eu i-am dat 1 milion și l-a dat Rapidului cu 800.000 de euro. Eu așteptam să vorbesc cu el și îi dădeam un milion. Dacă mi-l dă pot să fac și altă chestie, nu joacă cu CFR. Să zică că Bîrligea face nu știu câți bani mulți și pe urmă îl vinde cu 1 milion la alții. Așa cu Otele, am zis că îi dau două milioane, iar el a zis că face nu știu cât și l-a vândut cu două milioane”, a declarat Gigi Becali. În cele cinci meciuri din acest sezon al Ligii 1, Bîrligea a înscris 2 goluri şi a oferit 3 pase decisive. Atacantul „Bursucului” a marcat 2 goluri şi în preliminariile Conference League.

Reclamă