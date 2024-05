Cristi Borcea a dat pronosticul pentru meciul de baraj al lui Dinamo cu Csikszereda, de pe Arena Naţională! - Antena Sport

Dinamo – Csikszereda este LIVE TEXT, de la ora 20:00. Dinamoviştii dau bătălia finală pentru salvarea de la retrogradare, după ce au prin în mod miraculos un loc la baraj.

Va fi nebunie totală pe Arena Naţională la Dinamo – Csikszereda. Zeci de mii de fani vor veni pentru a susţine echipa lui Kopic în încercarea de a evita retrogradarea. Dinamo – Csikszereda, prima manşă a barajului de promovare / menţinere în Liga 1 va fi live text pe AS.ro.

Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, a avertizat că meciul nu este câştigat înainte, chiar dacă Csikszereda este o echipă de Liga 2.

„Suntem favoriți, dar totul se decide pe teren. Am văzut câteva meciuri din Liga 2, Csikszereda e o echipă serioasă. Trebuie să dăm maxim în ambele manșe. Am auzit că s-au dat peste 20.000 de bilete, știu că vom avea mulți fani. E important că vom fi împreună la meci.

În alte campionate nu am mai avut baraje, e prima dată când joc la baraj. Nu îmi place să arăt că am emoții. E presiune din primul moment în care am venit. Fiecare meci a fost important, mai ales ultimele. Următoarele două vor fi cu presiune, dar trebuie să știm să ne stăpânim pentru a juca bine. Încerc să dau totul și în aceste două meciuri.

Nu știu nimic despre viitor, nu vreau să vorbesc, vom vorbi la finalul sezonului, acum mă concentrez pe aceste două meciuri. Nu pot să spun dacă avem prime, trebuie să vorbiți cu conducătorii. Totul ține de ei. Avem bonusuri, dar nu vreau să intru în detalii. Situația cu Edgar Ie a fost incredibilă, aveți controale ale pașaportului în București. Eu nu am vrut să vorbesc, Edgar Ie e aici, cu noi. Nu cred că e bine pentru imaginea lui Dinamo. Când zici ceva mai târziu, nu mai contează, primul articol e important și rămâne", a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă. Prime uriașe pentru jucătorii lui Csikszereda la barajul cu Dinamo Jucătorii lui Csikszereda pot primi prime uriașe la barajul cu Dinamo! Conducerea echipei din Miercurea Ciuc i-a motivat pe jucători, înaintea dublei manșe cu echipa lui Zeljko Kopic. Potrivit informațiilor oferite de gsp.ro, jucătorii de la Csikszereda vor încasa suma de 15.000 de euro, fiecare, în cazul în care îi vor trimite pe „câinii" lui Zeljko Kopic în Liga a 2-a! Primele jucătorilor au fost suplimentate cu 50%, la doar o lună după ce salariile acestora au fost tăiate cu 25%, ca urmare a unei înfrângeri cu Unirea Slobozia, echipă care a promovat direct în Liga 1. Chiar dacă a avut un parcurs dificil în Liga a 2-a, Csikszereda nu are probleme financiare și are un buget fabulos pentru o echipă de eșalon secund. Conducerea a alocat suma de 7 milioane de euro, pentru fiecare sezon, pentru formația care a încheiat play-off-ul Ligii secunde pe locul al 6-lea.

