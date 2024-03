Cristiano Bergodi a făcut iureş după remiza de la Craiova: "Ne lăsăm de fotbal dacă acela nu e penalty!" - Antena Sport

Îmi cer scuze, nu trebuia să fac acel gest prostesc. Am plătit şi am învăţat. Încerc să dau totul pe teren. Îmi pare rău pentru situaţia creată, nu trebuia să ies. Îmi cer scuze suporterilor şi celor din club. Am avut o perioadă mai nasoală în viaţa mea şi am simţit să refuleze. Din păcate, nu am făcut bine ce a făcut. Am plătit pentru asta. Nu contează perioada, se ia meci cu meci. Meciul direct va fi o altă partidă. Oricine poate câştiga”, a spus Alexandru Albu după Universitatea Craiova – Rapid 1-1, la digisport.ro.