Cristiano Bergodi, cucerit de Rrahmani şi Burmaz: "Sunt letali!" Ce a spus despre debutul de vis al lui Bădescu la Rapid - Antena Sport

Tehnicianul italian a mai dezvăluit că Alexandru Albu şi Andrei Borza vor reveni în lotul giuleştenilor, de mâine. Bergodi a avut doar cuvinte de laudă şi la adresa lui Robert Bădescu, fiind convins că acesta va avea un viitor strălucit.

„Trei puncte importante. O echipă bună, era pe val, prima repriză a fost foarte bună, dar am riscat în a dua repriză. Cu golul pe care l-am luat i-am băgat în joc. Am riscat, ne-a fost un pic teamă, nu mai ţineam mingea.

După s-a reglat, când am băgat al doilea vârf. Sunt mulţumit, un rezultat important. Am vrut să facem acest pressing avansat, am deschis scorul. În pima repriză am jucat bine.

Am revenit în a doua repriză, am prins încredere, după ce nu mai ţineam de minge, am avut puţină şansă.

Am vorbit cu el. A debutat în Liga 1, probabil am fost inspirat, nu vreau să fiu arogant, nu va uita niciodată acest moment. E un copil calm, încet,încet, va creşte, l-am luat în ianuarie cu noi, l-am ţinut cu noi în echipă. Are fizic, structură fizică bună, stângaci. Mă bucur pentru el, cu noroc, dar mă bucur.

Rrahmani a început să dialogheze cu Burmaz. Sunt letali, nu doar Rrahmani, ci şi Burmaz. Cum a şutat. A fost bine că am jucat şi la sistemul nostru, dar şi că am jucat cu doi atacanţi. Am reglat nişte lucruri. Sunt mulţumit şi de Hasani de cum a jucat. Nu este răbdare, noi construim echipa, conducerea a adus jucători importanţi. În vară să ajungem cât mai sus. Sunt mulţumit şi sper că şi conducerea. Albu şi Borza…de mâine revin la echipă, au stat afară pentru acest meci, nu sunt interlopi, sunt doi jucători care au greşit, dar gata! Revin în echipă, unul mi-a spus că-i e ruşine de mine. Vreau să fac un grup unit, ei au greşit, dar sper că au învăţat. Borza are o carieră în faţă, are 18 ani. S-a terminat acest lucru”, a declarat Cristiano Bergodi, conform digisport.ro. Albion Rrahmani, anunţ războinic după „dubla” din Rapid – UTA După meci, Rrahmani a transmis că obiectivul său este să marcheze cât mai multe goluri, pentru a se bucura de medalia de campion, alături de Rapid. Atacantul kosovar a avut doar cuvinte de laudă şi la adresa lui Robert Bădescu, cel care a marcat la debut pentru Rapid. „Am marcat 11 goluri, dar vreau să marchez 20! Vreau să câştige echipa titlu şi după vom vedea, dacă voi înscrie 20 de goluri sau mai multe. După 2-0, am intrat în zona confort, dar am luptat până la final, după golul de 3-1 ei s-au destrămat, şi am marcat şi pentru 4-1. Sunt numărul 12 din echipă suporterii, sunt foarte fericit pentru ei şi pentru echipă. (N.r. despre Bădescu) Am râs şi am vorbit cu el toată ziua, viitorul lui e strălucit”, a declarat Albion Rrahmani, pentru digisport.ro. Reclamă

