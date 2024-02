Cristiano Bergodi jubilează după ce a câştigat cel de al 250-lea meci ca antrenor în Liga 1: "Punem presiune pe FCSB" - Antena Sport

Reclamă

Ne-a fost greu să îi desfacem, dar echipa s-a comportat bine din punct de vedere tactic. Am îmbunătăţit un pic acest aspect de la meciul cu CFR.

Le-am spus că întotdeauna trebuie să aibă încredere şi să joace mai puţin individual decât colectiv. Se pare că au înţeles bine, dar au avut şi încredere.

În a doua repriză au intrat foarte bine băieţii şi am făcut două acţiuni foarte frumoase pentru cele 2 goluri. Nu am riscat nimic, cred eu.

„Contează mult că nu am primit gol în ultimele 2 partide”

Contează mult că nu am primit gol în ultimele 2 partide. Atacul e pentru suporteri, apărarea te face să câştigi meciurile. E bine că am îmbunătăţit acest aspect şi sunt mai disciplinaţi în zona centrală (n.r.: jucătorii Rapidului).

Am jucat de la început cu o echipă ofensivă. Mai încolo vom vedea.

(n.r.: despre presiunea pe care o pune pe FCSB) Normal, fiecare meci pe care îl câştigi pune presiune pe celelalte echipe, nu numai pe FCSB, ci şi pe celelalte echipe, care sunt în spate. Suntem pe un drum bun. Jucăm cu 2 vârfuri, e un merit al băieţilor. Acum e parfum pentru mine, e spectacol. Am jucat 2 luni fără atacant, e un merit că am rămas în faţă. Scoateţi 2 jucători de la celelalte echipe care luptă pentru titlu şi vedem ce fac ei. În acest moment, FCSB e departe, dar fiecare meci pe care îl câştigi pune presiune pe ei. Va fi un play-off bun", a declarat Cristiano Bergodi pentru digisport.ro după Rapid – Hermannstadt 2-0. Cristian Săpunaru a răbufnit după ce s-a vorbit de salariul lui: „Sume aberante"! Ce a spus despre lupta pentru titlu Cristian Săpunaru a răbufnit după ce s-a vorbit de salariul lui. El a confirmat că şi-a prelungit contractul cu Rapid pe un an de zile, dar a insistat că va avea un salariu mult mai mic decât cel vehiculat. În spaţiul public s-a vorbit că i s-ar fi dublat salariul, dar Săpunaru a negat vehement la finalul meciului cu Hermannstadt. Rapid – Hermannstadt s-a încheiat 2-0. „Ne simţim bine. Suntem fericiţi, am spus-o de la început, prefer să o luăm meci cu meci decât să vorbim de campionate.

În primul rând, e o echipă care speră la play-off (n.r: Hermannstadt). E o echipă care merită să fie acolo sus.

În prima repriză am controlat jocul, dar nu am reuşit să înscriem. În a doua repriză am marcat şi s-a terminat jocul.

Diferenţa o facem toţi. Zi de zi muncim, indiferent cine e în teren sau vine de pe bancă, trebuie să arate bine.

„Am prelungit pe un an, dar nu sunt sumele vehiculate. Sunt aberante”

Eu sunt bine. Nu am găsit elixirul tinereţii, o să-l caut.

Am avut o discuţie cu cei din conducere, am prelungit pe un an, dar nu sunt sumele vehiculate. Sunt aberante, nu ştiu de unde au sursele astea.

Am spus că nu mă interesează să vorbesc despre titlu la ora asta. Presiunea e normală în fotbal, dar prefer să o luăm de la meci la meci decât să spunem câte puncte trebuie să facem în următoarele etape.

Vom vedea când va începe play-off-ul. E prea devreme să vorbesc despre play-off.

Sunt foarte mulţi jucători de valoare la Rapid. Concurenţă, sunt multe chestii care s-au schimbat. Trebuia să fie aşa şi înainte. Cu tot respectul pentru cei care au fost aici”, a declarat Cristian Săpunaru pentru digisport.ro după Rapid – Hermannstadt 2-0.

