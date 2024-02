Cristian Săpunaru a răbufnit după ce s-a vorbit de salariul lui: "Sume aberante"! Ce a spus despre lupta pentru titlu - Antena Sport

Reclamă

În primul rând, e o echipă care speră la play-off (n.r: Hermannstadt). E o echipă care merită să fie acolo sus.

În prima repriză am controlat jocul, dar nu am reuşit să înscriem. În a doua repriză am marcat şi s-a terminat jocul.

Reclamă

Diferenţa o facem toţi. Zi de zi muncim, indiferent cine e în teren sau vine de pe bancă, trebuie să arate bine.

„Am prelungit pe un an, dar nu sunt sumele vehiculate. Sunt aberante”

Eu sunt bine. Nu am găsit elixirul tinereţii, o să-l caut.

Am avut o discuţie cu cei din conducere, am prelungit pe un an, dar nu sunt sumele vehiculate. Sunt aberante, nu ştiu de unde au sursele astea.

Reclamă 4 / 0/3

Am spus că nu mă interesează să vorbesc despre titlu la ora asta. Presiunea e normală în fotbal, dar prefer să o luăm de la meci la meci decât să spunem câte puncte trebuie să facem în următoarele etape. Vom vedea când va începe play-off-ul. E prea devreme să vorbesc despre play-off. Sunt foarte mulţi jucători de valoare la Rapid. Concurenţă, sunt multe chestii care s-au schimbat. Trebuia să fie aşa şi înainte. Cu tot respectul pentru cei care au fost aici”, a declarat Cristian Săpunaru pentru digisport.ro după Rapid – Hermannstadt 2-0. Ce obiectiv și-a fixat Albion Rrahmani după Rapid – Hermannstadt 2-0: „Sunt atacant! Trebuie să fac asta” Albion Rrahmani a spus ce obiectiv și-a fixat după Rapid – Hermannstadt 2-0. Kosovarul a vorbit după rezultatul înregistrat la meciul de pe teren propriu. Partida dintre Rapid și Hermannstadt, din etapa cu numărul 26 a sezonului de Liga 1, s-a încheiat cu scorul de 2-0. Meciul din Giulești a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. La finalul duelului, Rrahmani s-a declarat mulțumit de faptul că echipa sa a reușit să obțină cele 3 puncte. Totodată, a vorbit și despre obiectivele personale și a dezvăluit faptul că și-ar dori să marcheze mai mult de 20 de goluri în actualul sezon al campionatului intern. „Sunt fericit că am revenit cu gol, sper să o țin tot așa” Albion Rrahmani a fost desemnat omul meciului, după ce a reușit să marcheze al 2-lea gol al echipei pregătite de Cristiano Bergodi. A înscris în minutul 66, din pasa lui Krasniqi. Reclamă

„Este cel mai frumos sentiment, să fii omul meciului. Echipa a jucat bine, am controlat meciul, acum trebuie să mergem înainte! Vreau să înscriu mai mult de 20 de goluri, sunt atacant, ăsta este obiectivul, trebuie să fac asta. Sunt fericit că am revenit cu gol, sper să o țin tot așa.

În a doua repriză am jucat mai rapid, am avut mai multe șanse. Ne-a prins bine pauza, am marcat de 2 ori. Suntem într-o formă foarte bună. Când câștigi așa toate meciurile este mai ușor să controlezi partidele”, a spus Albion Rrahmani, potrivit digisport.ro.

Unde va ajunge Kylian Mbappe după despărţirea de PSG? Real Madrid Liverpool Altă echipă Vezi rezultatele Loading ... Loading ...