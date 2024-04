„Cu asemenea arbitraje... nicio șansă!” Marius Ștefănescu, atac direct la adresa arbitrilor după Sepsi - Farul 1-1 - Antena Sport

Reclamă

„La primul gol al lor am fost faultat la jumătatea terenului, arbitrul a spus că nu se dă pentru așa ceva, poate vede și el faza după meci, în teren nu prea vede.

La golul marcat de Oroian nu știu dacă a fost fault. Per total am fost dezavantajați în această seară, rezultatul nu ne mulțumește deloc.

Am ieșit la pauză, am simțit ceva la șold și am spus să nu mă risc.

Nicio echipă nu își dorea rezultatul ăsta, dar este totuși un punct, chiar dacă nu ne mulțumește. O să ne batem în continuare, dar cu asemenea arbitraje nu avem nicio șansă”, a spus Marius Ștefănescu, la digisport.ro.

Andres Dumitrescu a făcut praf arbitrajul după ce Sepsi a avut 2 goluri anulate în meciul cu Farul

Partida dintre Sepsi și Farul a deschis etapa cu numărul 3 din playoff-ul Ligii 1. Duelul de la Sf. Gheorghe, care s-a încheiat cu scorul de 1-1, a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. La partida de la Sf. Gheorghe, Sepsi a avut 2 goluri anulate: în minutul 40, din cauza unui fault și în minutul 58, din cauza unui offside. Dumitrescu este de părere că prima reușită trebuia validată și nu înțelege cum arbitrul a putut să dea fault la duelul dintre Oroian și Ganea. „Am avut timp să revăd faza. Se vede că am capul în față, dar este și piciorul lui Popescu acolo. Nu știu. La golul meu nu știu sigur, nu se vede bine, dar la golul lui Oroian nu ai cum să dai fault! El a întins piciorul spre minge și Ganea a căzut! E imposibil să anulezi un gol perfect valabil, nu ai cum așa ceva!”, a spus Andres Dumitrescu, conform sursei citate anterior.

