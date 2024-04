"Cu el am avut cea mai proastă relație!" Alexandru Bourceanu, dezvăluiri din perioada în care Costel Gâlcă o antrena pe FCSB! - Antena Sport

„Cu el am avut cea mai proastă relație!” Alexandru Bourceanu, dezvăluiri din perioada în care Costel Gâlcă o antrena pe FCSB!

„El vrea ca echipa să construiască, să aibă mingea, iar jucătorilor de la Craiova li se potrivește asta. Gâlcă e un tip corect. Deși eu, personal, am avut o relație proastă cu el. Cu Gâlcă am avut cea mai proastă relație dintre toți antrenorii cu care am lucrat.

Asta a ținut foarte mult de ceea ce am făcut eu, e bine pentru mine să-mi recunosc greșelile. Eu nu știu ce nu funcționa cu Gâlcă din perspectiva antrenorului, știu ce nu funcționa din perspectiva mea. Eu fusesem căpitan și mă întorsesem, dar aveam așteptări să fiu tratat la fel, deși nu jucam la fel. Ajungeam de multe ori pe bancă, asta îmi crea disconfort și exista o relație tensionată”, a spus Alexandru Bourceanu, la gsp.ro.

Reclamă

Costel Gâlcă, după înfrângerea cu CFR Cluj: „Trebuie să facem mult mai mult să câştigăm”

Costel Gâlcă a spus, după înfrângerea cu CFR Cluj, că echipa are nevoie de mult mai mult în atac pentru a câştiga partide.

Gâlcă îşi propune în continuare să obţină locul 2 cu Universitatea Craiova. Oltenii au fost egalaţi de CFR Cluj şi se află la punct în spatele locului 2, ocupat acum de Farul.â

„Nu le-am pus probleme în prima repriză, am fost prea respectuoși cu ei. În a doua repriză ne-am desfăcut mai mult. Preferam să iau golul dintr-o acțiune a lor mai fluidă.

Reclamă 4 / 0/3

Trebuie să facem mai mult, mult mai mult în atac ca să putem să câştigăm un meci. În prima repriză nu am avut nicio ocazie clară de gol. Rişti mai mult, te desfaci mai mult şi apar automat şi spaţiile. Ne mai rămân 4 meciuri şi sper să facem meciuri mult mai consistente ca să putem câştiga. Nu mai suntem la mâna noastră, dar facem tot posibilul să terminăm cât mai sus. Încerc să iau deciziile cele mai bune, să bag cei mai în formă jucători. Încercăm să folosim toți jucătorii. (n.r.: Sunteţi ferm convins că lupta asta pentru primele 2 locuri se duce până în ultima etapă?) Eu sper şi o să fac tot ce depinde de mine să ducem lupta pentru locul 2 până în ultima etapă”, a declarat Costel Gâlcă pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – CFR Cluj 0-1.

Va câştiga FCSB titlul în Liga 1 la finalul meciului cu Farul Constanţa? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...