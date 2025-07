"Cu Politic mai ții legătura?". Răspunsul dat de Cătălin Cîrjan despre fostul coleg ajuns la FCSB - Antena Sport

Cătălin Cîrjan și o parte din colegii săi au participat joi la un eveniment, iar căpitanul alb-roșilor a primit și câteva întrebări din partea jurnaliștilor. Mijlocașul “câinilor” a abordat diverse subiecte, precum startul ratat de sezon, posibilele veniri ale lui Marius Ștefănescu și Alex Băluță, dar și despre fostul său coleg, Dennis Politic.

Cîrjan a fost întrebat dacă mai ține legătura cu jucătorul transferat de la Dinamo la FCSB în schimbul a aproximativ un milion de euro.

Cîrjan s-a “înstrăinat” de Dennis Politic după plecarea de la Dinamo

Fotbalistul de 22 de ani a recunoscut că nu a mai vorbit cu fostul său coleg, deși a arătat că este la curent cu starea lui de sănătate. Cîrjan a vorbit despre accidentarea lui Politic care l-a făcut pe jucătorul de bandă să rateze meciul tur cu Shkendija din preliminariile UCL.

În acest sens, mijlocașul lui Dinamo a ținut să își exprime părerea de rău pentru fotbalistul de la FCSB care va reveni însă pe teren la returul cu nord-macedonenii. În plus, Cîrjan a lăsat “loc de bună ziua” și a dat de înțeles că poate o să mai vorbească alături de fostul coleg.

“Nu, chiar nu am vorbit deloc. Am înțeles că acum este accidentat, îmi pare rău. Nu am mai vorbit, poate o să vorbim, nu știu“, a declarat Cătălin Cîrjan.