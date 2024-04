Cum a fost surprinsă fiica lui Gică Popescu, după ce FCSB a învins-o pe Farul şi a câştigat titlul în Liga 1 - Antena Sport

Fratele Mariei Popescu a fost trimis pe teren de Gică Hagi în minutul 67, în locul lui Grameni. Mijlocaşul în vârstă de 21 de ani a fost titular într-un singur meci după revenirea la Farul. A jucat în această ediţie de campionat, în total, 101 minute.

Farul lui Hagi a suferit a doua înfrângere în play-off. Are un singur punct avans faţă de Universitatea Craiova şi CFR Cluj, echipe care o pot depăşi în această etapă.

Ce maşină a putut să îi cumpere Gică Popescu fiicei sale

Deşi ar putea avea tot ce îşi doreşte, fiica lui Gică Popescu nu a primit foarte mulţi bani din partea tatălui său. Maria Popescu nu a primit mulţi bani de buzunar din partea tatălui său şi nici o maşină luxoasă. Popescu e de părere că fiica sa trebuie să muncească pentru a avea o maşină scumpă.

Maria Popescu, care este de o frumuseţe uimitoare, conduce o maşină de 10.000 de euro. Chiar tatăl său i-a cumpărat-o.

”Maria să fie fericită că are o mașină nouă. Este prima mașină pe care o conduce după ce a luat permisul. Eu, când am început, am început cu 1300 (n.r. Dacia 1300). După care m-am dus la 1310, 1400… După care m-am dus afară, la Eindhoven, am făcut bani și mi-am cumpărat prima mea mașină.

Mașina pe care o conduce Maria este pe banii mei. Ea acum lucrează la două businessuri, unul împreună cu mine și i-am promis că dintr-unul dintre businessuri, dacă iese bine, o să-și schimbe mașina. Dar trebuie să fie mulțumită că primește o mașină gratis, atât am considerat eu că… prima mașină nu poate să conducă o astfel de mașină. Nu cred că era normal să-i cumpăr o mașină (n.r. o mașină scumpă) atât timp cât n-a făcut nimic. Ca să ai o mașină bună trebuie să faci ceva să meriți, să muncești”, a spus Gică Popescu la digi24.ro. Maria Popescu a ales să plece din țară și a locuit chiar în orașul în care tatăl ei a scris o pagină de istorie. A stat trei ani în Barcelona și a absolvit Esade Business School, una dintre cele mai prestigioase facultăți de business la nivel mondial. Şi-a continuat studiile în capitala Angliei, acolo unde face un master la Universitatea de Arte.

