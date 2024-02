Cum a ajuns să arate Florin Costea, la 38 de ani. Apariție surprinzătoare a fostului atacant care "rupea" porțile în Liga 1 - Antena Sport

Golgheter al Ligii 1 în sezonul 2008-2009, Costea îi dă dreptate şi lui Gigi Becali în lupta cu echipa Armatei.

”Pentru mine FCU este Știința adevărată este continuatoarea vechii echipe, am jucat acolo, eu știu că am jucat la adevărata echipă Universitatea, dar respect ce cred alții.

Eu nu am nimic cu echipa lui Mihai Rotaru, pur și simplu spun ce gândesc. Aceeași situație este și la FCSB, eu consider că am jucat la Steaua, în acel sezon, asta cred eu”, a declarat Florin Costea pentru iamsport.ro.