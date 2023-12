"Cum bat câmpii?" Gică Hagi, discurs manifest după cele 3 goluri anulate la VAR: "De ce n-a închis ochii? De ce o întoarceţi?" - Antena Sport

Reclamă

„Un meci frumos, așa a fost mereu între noi și ei. Fiecare a vrut să câștige, meritam totuși să luăm cele 3 puncte. Asta este, ăsta este fotbalul. Am marcat de 3 ori. Conducerea mi-a spus că nu s-a dat nicio imaginie la televizor cu golul al 2-lea, la reluări mă refer. Noi credem că a fost gol. Nu s-a dat nicio reluare! Acum nici o lună, Farul a luat gol după ce noi am avut fault. Nu s-a dat faultul. L-am întrebat pe arbitru de ce nu a fost fault și am primit cartonaș roșu. Toți foștii mei colegi m-au criticat pentru asta.

Foşti colegi de-ai mei mă criticau… că ce vede Hagi, ce zice Hagi, cum să întorci faza înapoi?! Acum de ce o întoarceţi? Cu Steaua (n.r. FCSB) s-a întors, acum s-a întors! De ce s-a întors? Păi vedeţi, şi după să faceţi aşa la televizor? Ce bate câmpii Hagi? Cum bat câmpii când e normal… dacă e fault, întorci faza. Şi punct! Azi de ce n-a închis ochii cum a făcut atunci?

S-a muncit bine în acest an. Farul a făcut un an bun. Toată lumea merită felicitări. Dar mergem înainte, sărbători fericite tuturor, trebuie să ne odihnim înainte de a munci din nou. Noi am învins, nu a fost offside, nu s-a dat golul! Degeaba mai venim așa. În partea cealaltă s-a câștigat, s-au luat cele 3 puncte, s-a vorbit, la noi nu. Nu pot să mai comentez, eu am luat roșu când am făcut-o. M-am dus la arbitru la acel meci să îl întreb, cu bun simț, de ce nu a întors faza. Mi-a dat roșu. Asta e.

Mazilu abia ce a făcut 18 ani. Anul trecut am avut 14 jucători tineri. Jucam cu 5 în teren când am ieșit campioni. El are mult talent, rar se găsește un jucător ca el. Dar nu mereu dăm randamentul pe care și-l doresc cei de la televizor. Poți avea o zi mai proastă sau să dai de un fundaș care este foarte bun. Am avut cu el o discuție, sper să aibă succes.

Urmează liniște la Farul, pace. Să ne bucurăm de sărbători. Trebuie să muncim. Să vedem ce trebuie antrenat și ce trebuie făcut mai bine. Probabil că vor fi și plecări și veniri”, a spus Gică Hagi, potrivit digisport.ro.

Discursul de adio al lui Adrian Mazilu pentru Gică Hagi. Mesajul transmis de tânărul jucător După meciul cu Rapid, Adrian Mazilu s-a declarat dezamăgit de faptul că nu a reușit să își ajute echipa, la ultimul meci pentru Farul Constanța. De asemenea, acesta i-a mulțumit lui Gică Hagi pentru oportunitățile pe care i le-a dat și a menționat faptul că această mutare nu s-ar fi realizat fără ajutorul „Regelui”. „Puteam să aducem victoria. Nu s-au pus golurile, dar puteam scoate mai mult din acest meci. Mi-aș fi dorit să înscriu, am reușit să marchez, dar a fost anulat, asta este. Aș fi vrut să îmi ajut echipa. Aș vrea să îi mulțumesc lui mister, pentru acest an. A fost un an extraordinar pentru mine, fără dumnealui nu aș fi putut. O să fie o provocare, un alt stil de fotbal. Sper să mă acomodez cât mai repede. Am primit un sfat de la domnul Hagi, dar nu pot vorbi despre asta, îl păstrez pentru mine”, a spus, potrivit sursei citate anterior.