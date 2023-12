Discursul de adio al lui Adrian Mazilu pentru Gică Hagi. Ce i-a transmis "Regelui", după ultimul său meci la Farul - Antena Sport

Reclamă

„Puteam să aducem victoria. Nu s-au pus golurile, dar puteam scoate mai mult din acest meci. Mi-aș fi dorit să înscriu, am reușit să marchez, dar a fost anulat, asta este. Aș fi vrut să îmi ajut echipa.

Aș vrea să îi mulțumesc lui mister, pentru acest an. A fost un an extraordinar pentru mine, fără dumnealui nu aș fi putut. O să fie o provocare, un alt stil de fotbal. Sper să mă acomodez cât mai repede. Am primit un sfat de la domnul Hagi, dar nu pot vorbi despre asta, îl păstrez pentru mine”, a spus, potrivit digisport.ro.

Horaţiu Moldovan, anunţ direct despre viitorul său după ce a fost din nou MVP-ul Rapidului

După ultimul meci al anului, portarul echipei naționale a dezvăluit că ar putea pleca de la Rapid, în această iarnă, dacă va primi o ofertă bună.

„Cred că e un rezultat echitabil, ambele echipe am avut ocaziile noastre. Am întâlnit campioana României, domnul Hagi merită tot respectul pentru ceea ce face aici.

Am văzut doar faza cu Budescu, cred că a fost fault. În rest nu vreau să comentez, nu ştiu (n.r. despre golurile anulate).

Cred că mergem printr-un moment greu, nu am mai câştigat de 7-8 meciuri. Trebuie să le cerem scuze suporterilor, s-a promis locurile 1-3. Cred că ne ajută acest sistem play-off, când se înjumătăţesc punctele. E posibil orice. Acum mă pot gândi la ceea ce urmează pentru mine. Stau cu familia să fac sărbătorile fericite şi dacă va veni o ofertă foarte bună, mă pot pregăti să fac pasul afară. A fost un pas încărcat şi mă bucur… am avut rezultatele pe care le doream la naţională, am avut prestaţii bune şi la Rapid. Mă bucur că am terminat anul sănătos”, a spus Horațiu Moldovan, potrivit sursei citate anterior.