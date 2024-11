Dan Petrescu a făcut iureş după CFR Cluj - Rapid 1-1: "Sunt foarte supărat, nu ai voie să faci asta!" A plecat brusc după o întrebare din interviu - Antena Sport

Dan Petrescu a fost extrem de nemulţumit după ce CFR Cluj a fost egalată în minutul 90 în partida cu Rapid. Petrescu a spus că golul marcat de Burmaz a fost un cadouă oferit de echipa sa.

Dan Petrescu s-a enervat şi a plecat din interviu în momentul în care i s-a spus că poate ar fi mai bine ca jucătorii să se gândească la playoff şi la lupta la titlu pentru că aceastea sunt pretenţiile la Cluj.

Dan Petrescu, discurs după CFR Cluj – Rapid 1-1

„Normal că mă nemulţumeşte. Sunt foarte supărat acum, nu am voie la nivelul acesta să primeşti aşa gol. Apărare de divizia B a fost la golul lor. Sunt foarte supărat. În prima repriză, trebuia să avem 2 sau 3 la zero. În două meciuri cu Rapid am pierdut 4 puncte. Nu ai cum să te aperi aşa. Acesta este un gol cadou, îmi pare rău că am pierdut 4 puncte cu Rapid. Eram departe acum. Tot timpul când faci egal, nu e bine. Noi vrem să facă alţii, dar am făcut noi.

Sunt foarte supărat pentru golul pierdut, nu ai voie la nivelul acesta. Eu zic că sunt vreo 12 echipe care se bat la playoff. Ştiu că 12 echipe se bat pentru primele 6 locuri, niciuna nu are locul asigurat. Nu trebuie să ne gândim imediat. Sper să am toţi jucătorii la dispoziţie. Acasă Craiova are rezultate excelente. Trebuie să pregătim bine meciul, să vedem ce am făcut bine şi ce am făcut rău. Aceeaşi întrebare o primesc mereu (n.r. – Dacă ar fi bine ca jucătorii să se gândească la playoff)„, a spus Dan Petrescu la digisport.ro.

CFR Cluj – Rapid 1-1. Două goluri marcate după minutul 80

CFR a deschis scorul prin Alin Fică (81), autorul unui şut de la 18 metri, dar oaspeţii au egalat prin sârbul Borisav Burmaz (90), care a reluat în plasă din câţiva metri centrarea lui Andrei Borza.