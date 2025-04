Dan Petrescu ar putea pleca de la CFR Cluj! Echipa surpriză care a pus ochii pe antrenorul român - Antena Sport

Dan Petrescu a transmis că a avut probleme cu gâtul şi a ajuns cu greu la meciul cu FCSB. „Bursucul” speră să-şi revină complet până joi, atunci când CFR Cluj o va întâlni pe Farul, în semifinalele Cupei României.

„Sunt bolnav, de vreo patru zile am fost mai rău cu gâtul. La meciul cu FCSB am fost cel mai rău, abia am ajuns la meci. E o perioadă grea şi pentru mine, sper să trec peste ea. De-aia am şi vocea asta, mai mult am stat la spital, decât la hotel, sper să-mi revin până mâine”, a declarat Dan Petrescu, la conferinţa de presă, înainte de CFR Cluj – Farul.