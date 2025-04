"Am stat mai mult la spital". Ce s-a întâmplat cu Dan Petrescu, după eşecul cu FCSB. Mesaj despre duelul cu Gică Hagi - Antena Sport

Dan Petrescu a dezvăluit ce i s-a întâmplat, după eşecul suferit de CFR Cluj cu FCSB, scor 2-3, în etapa a cincea a play-off-ului. Antrenorul clujenilor a transmis că s-a îmbolnăvit şi a fost nevoit să meargă la spital.

Dan Petrescu a transmis că a avut probleme cu gâtul şi a ajuns cu greu la meciul cu FCSB. „Bursucul” speră să-şi revină complet până joi, atunci când CFR Cluj o va întâlni pe Farul, în semifinalele Cupei României.

Ce s-a întâmplat cu Dan Petrescu, după eşecul cu FCSB

„Sunt bolnav, de vreo patru zile am fost mai rău cu gâtul. La meciul cu FCSB am fost cel mai rău, abia am ajuns la meci. E o perioadă grea şi pentru mine, sper să trec peste ea. De-aia am şi vocea asta, mai mult am stat la spital, decât la hotel, sper să-mi revin până mâine”, a declarat Dan Petrescu, la conferinţa de presă, înainte de CFR Cluj – Farul.

Totodată, Dan Petrescu a oferit declaraţii şi despre partida cu Farul. Acesta este de părere că trupa lui Gică Hagi a ajuns „din greşeală” în play-out, în acest sezon.

„E un meci important pentru ambele echipe. Am avut doar un antrenament, sunt ceva probleme medicale, 4-5 jucători, să vedem pe care reuşim să-i refacem, şi mental. E clar că nu ne prinde într-un moment bun, dar sper să avem o reacţie pozitivă, avem nevoie.