Dan Petrescu, după CFR Cluj - FCSB 2-2: "Nu ai voie să nu câştigi!" Despre Louis Munteanu: "Va avea o carieră minunată!" - Antena Sport

Dan Petrescu, după CFR Cluj - FCSB 2-2 Dan Petrescu, în timpul unui meci / Hepta Dan Petrescu a avut un discurs echilibrat după CFR Cluj – FCSB 2-2. CFR Cluj a ratat victoria în partida cu FCSB, deşi a condus cu 2-0. Campioana a revenit prin golurile lui Băluţă şi Dawa. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ CFR Cluj a condus cu 2-0, după dubla de senzaţie a lui Louis Munteanu, şi părea că va câştiga lejer derby-ul cu FCSB. Greşeala lui Rocha i-a permis lui Băluţă să marcheze golul care a relansat derby-ul. Dan Petrescu, după CFR Cluj – FCSB 2-2 „Primele 60 de minute aproape perfecte, FCSB nu a avut niciun şut, nicio ocazie. Am făcut două greşeli personale. 2-0 e cel mai periculos scor, eu pe bancă nu eram fericit. A venit şi golul al doilea, iar o greşeală personală, a scăpat mingea Popa. Fotbalul e făcut din micile detalii, suntem supăraţi că am pierdut două puncte, dar sunt fericit că echipa a jucat fotbal, dar nu ai voie să nu câştigi acest meci. Sunt două greşeli personale, nu ai cum să antrenezi asta. Nu ai voie să nu câştigi acest meci. Am scăzut ca nivel că FCSB este o echipă bună, au băgat jucători buni. Când joci cu FCSB, e normal să aibă şi ei ocaziile lor. Obiectivul este playoff-ul, vedem ce e mai departe. Avem un lot foarte bun. Va fi o bătaie mare la playoff anul acesta. Îmi pare rău că execuţiile lui nu au decis meciul. Sunt sigur că va da multe goluri şi va avea o carieră minunată„, a spus Dan Petrescu la digisport.ro. Louis Munteanu a explicat gesturile făcute după golurile din CFR Cluj – FCSB 2-2 Louis Munteanu a explicat gesturile făcute după golurile din CFR Cluj – FCSB 2-2. Atacantul clujenilor a fost autorul unei duble în derby-ul cu FCSB din Gruia, încheiat la egalitate, scor 2-2. Fostul atacant de la Farul Constanţa, dorit de FCSB şi Rapid vara aceasta, a deschis scorul în minutul 36, cu o execuţie superbă.

După cele două goluri, Louis Munteanu a mers la cameră şi s-a prefăcut că îşi şterge ochii. După meci, atacantul celor de la FCSB a declarat că gesturile respective au fost făcute pentru prietenii săi:

„Un meci greu, cu un adversar dificil şi zic că am făcut o partidă bună, dar am făcut greşelile de pe final şi, când ai în faţă o echipă cu calitate, vine peste tine. Am ieşit, că m-am încărcat puţin, am fost şi la naţională, am fost pe drumuri şi eu am cerut schimbarea.

Pentru mine şi prietenii mei au fost acele semne, gesturi pentru prietenii mei, care ştiu ei mai bine. Nu, pentru nimic.

Când vii la CFR e presiune mereu, nu doar pe mine, ci pe fiecare jucător care e aici. Vrem să câştigăm meci de meci şi să câştigăm meciul. M-am gândit înainte de meci să fiu mai mult în careu, că Dawa şi Mihai Popescu sunt agresivi şi am zis să fiu acolo în faţa porţii, că inteligenţi ca mine nu au cum să fie. Aşa acum am mai spus. Din mici detalii au întors jocul, iar dacă se evita cea de la primul gol poate închideam jocul sau mai marcarcam un gol", a declarat Louis Munteanu, la digisport.ro.

