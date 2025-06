Jucătorul dorit de FCSB are alte planuri! Anunţul clar al tricolorului: "Nu mă gândesc la asta" - Antena Sport

Cei de la FCSB l-au ochit pe unul dintre jucătorii de la naţionala U 19, a lui Ion Marin. Este vorba despre Jason Kodor, unul dintre cei mai importanţi jucători ai naţionalei meci în meciul cu Spania, scor 1-3.

Jason Kodor a vorbit despre interesul celor de la FCSB pentru el. Spune că naţionala e mult mai importantă acum şi nici nu vrea să se gândească la o eventuală mutare.

Jason Kodor nu se gândeşte la FCSB

Jason Kodor, atacantul celor de la Lecce U20, nu se gândeşte la o mutare la campioana României. Are planuri cu naţionala condusă de către Ion Marin. “Am auzit că există un interes al FCSB pentru mine, dar nu mă gândesc la asta, mă gândesc doar la ce voi face pe teren cu Danemarca. Obiectivul meu este să continui bine la echipa naţională, să dau totul cu Danemarca. Experienţa la un club din afară m-a ajutat să mă dezvolt, este un mediu diferit faţă de România”, a spus atacantul.

Mai mult, Kodor este dezamăgit de înfrângerea României în faţa Spaniei, din Grupa A a Campionatului European Under-19, care s-a disputat la Voluntari. “Sigur se putea mai mult, noi ştim că am dat tot ce am putut, dar, din păcate, nu a fost rezultatul pe care îl căutam. Cu siguranţă vom continua cu Danemarca. Ne-am pregătit foarte bine la antrenamente, am avut mentalitatea corectă când am intrat în joc, dar din păcate nu ne-au ieşit fazele şi ăsta a fost rezultatul.

Eu cred că jucăm finala grupei cu Danemarca. Suntem foarte uniţi, cred că asta este puterea grupului. Cât am fost acum la naţională ne-am conectat foarte bine şi cred că vom dovedi asta cu Danemarca”, a declarat Kodor.