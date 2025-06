Importanţa lui David Popovici pentru înotul românesc: "Este un mare avantaj" - Antena Sport

David Popovici a pus din nou înotul românesc pe harta mondială, după un an 2022, în care a devenit dublu campion mondial şi european la probele de 100 şi 200 metri liber. Popovici şi-a încununat cariera cu aurul olimpic de la Paris, unde s-a impus la 200 de metri liber.

“Sper să fiu un caz fericit, să am rezultate si la seniorat. Nu multă lume îşi dă seama cât de dificilă este această trecere. Nu mai există această barieră de vârstă. Odată ce treci la seniori, te confrunţi cu toţi. Este foarte greu, pentru că tu, ca junior, vii cu lipsuri în pregătire faţă de ceilalţi adversari mult mai în vârstă. Nu ai cum să fii la fel de bine pregătit fizic ca ei, poate doar tehnic să fii aproape de ei. Răbdarea, devotamentul şi perseverenţa sunt trei elemente care asigură succesul de lungă durată.

Va fi primul meu concurs la seniori. Singurul obiectiv pe care mi-l impun, fără prea multă presiune, este o finală. Voi înota toate probele de fluture. La seniori nu cred că am fost aşa de mulţi vreodată, la juniori am fost şi mai mulţi în delegaţie, mai ales când s-au ţinut concursurile la noi în ţară. Mereu am considerat că atmosfera de la concurs împinge sportivii să obţină rezultate şi mai bune.

Factorul deicisiv între timpii din antrenament şi cei din competiţie este atmosfera, suportul echipei. Toate acestea contribuie la un vibe bun în bazin, îl simţi în interiorul tău şi te împinge să obţii rezultate şi mai bune. Când auzi strigătele adresate ţie, menite să te încurajeze, simţi o emoţie aparte în suflet”, a completat Mihalache.