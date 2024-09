Dan Petrescu, mesaj direct despre FCSB după CFR Cluj - UTA 1-3! Ce a spus despre marea rivală - Antena Sport

Jucătorul de la CFR Cluj a transmis faptul că fotbalul este făcut din greșeli și că echipa sa a pierdut o șansă importantă de a urca în clasament.

„Am pierdut un meci acasă, care ne putea duce acolo sus în clasament. La primul gol eu am greșit, după care am intrat în meci. Am primit alte 2 goluri din nimic. Am avut și noi câteva ocazii pe care nu le-am fructificat.

Ce pot să zic, sunt supărați și fanii, e normal. Venim după 3 meciuri pe care nu am reușit să le câștigăm. Nu are nimeni răbdare cu tine, dar nu e mister vinovat. Și la Sibiu am avut ocazii, nu am marcat.

Astăzi nu am avut foarte multe ocazii, dar a fost și acea greșală a mea. Fotbalul e făcut din greșeli.„, a spus Ciprian Deac, la digisport.ro.