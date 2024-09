Dan Șucu, aproape de o lovitură uriașă la Rapid! Îi transferă lui Marius Șumudică un atacant din Ligue 1 - Antena Sport

Marius Şumudică a anunţat transferuri la Rapid: „Vin 3 jucători”

Marius Şumudică a anunţat transferuri la Rapid. După egalul cu Universitatea Craiova, Marius Şumudică a precizat că 3 jucători, pe care el i-a antrenat în Turcia, vor veni la Rapid.

„Sunt mulţumit de efortul pe care l-au depus. Suntem departe de relaţiile de joc (n.r.: pe care el le vrea). O deplasare grea, în care am reuşit să luăm un punct. Creştem, am doar 7 zile cu echipa, nu vreau să mă scuz. O să creştem. Am avut două deplasări, o să vedeţi că şi la Iaşi, şi la Craiova se câştigă greu.

Nu am pierdut, e important, 4 puncte în două deplasări grele. Din punctul ăsta de vedere, sunt mulţumit. Sunt mulţumit de rezultat, nu de joc. Nu avem curaj, trebuie să ţinem de minge. Trebuie să începem să avem curaj.

Nu suntem ok din punct de vedere fizic. Nu vreau să vorbesc de ce a fost înaintea mea. Arătăm rău şi va trebui să lucrăm. Vine pauza asta şi nu am cum să lucrez că 10 jucători pleacă la echipa naţională. O să lucrăm cu cei care sunt, o să facem şi câte 2 antrenamente pe zi. Nu vreau să acuz pe nimeni, este un coleg al meu, el (n.r: Neil Lennon) dădea o zi liberă la mijlocul săptămânii.

Nu sunt jucători români, sunt jucători străini, după părerea mea care sunt mulţi peste calitatea din ţară. Sunt jucători pe care îi cunosc eu, pe care i-am antrenat eu în Turcia. Vom aduce 3 jucători de calitate, mult peste nivelul din campionatul nostru, a declarat Marius Şumudică pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – Rapid 1-1.