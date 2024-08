Marius Şumudică a anunţat transferuri la Rapid: "Vin 3 jucători"! "Săgeţi" către Neil Lennon: "Arătăm rău fizic" - Antena Sport

Nu mai am voce. 20-25 de minute am controlat jocul, după care luăm gol, ne retragem. Nu am nevoie de aşa ceva. Vreau să transform această mentalitate.

Nu e uşor, şi eu pun presiune pe ei, şi suporterii, toată lumea. Nu e uşor, am preluat o echipă de pe locul 15, am ridicat-o.

(n.r.: despre Kait) I s-a făcut rău după încălzire, trebuie să plece şi la echipa naţională. Ne-a bulversat. Am schimbat şi sistemul.

Ne lipsesc Hromada, Emmers. Nu trebuie să ne ascundem, avem nevoie de transferuri. Domnul Şucu şi Angelescu fac eforturi şi cred că săptămâna asta vor veni 2-3 jucători.

„Arătăm rău şi va trebui să lucrăm”

Nu suntem ok din punct de vedere fizic. Nu vreau să vorbesc de ce a fost înaintea mea. Arătăm rău şi va trebui să lucrăm. Vine pauza asta şi nu am cum să lucrez că 10 jucători pleacă la echipa naţională. O să lucrăm cu cei care sunt, o să facem şi câte 2 antrenamente pe zi. Nu vreau să acuz pe nimeni, este un coleg al meu, el (n.r: Neil Lennon) dădea o zi liberă la mijlocul săptămânii.

Eu nu sunt adeptul zilei libere la mijlocul săptămânii.

Săpunaru joacă cu injecţie. Vreau să revăd şi eu faza la penalty. Este unul dintre cei mai buni arbitri. Dacă a luat decizia, probabil că a fost. Mie mi s-a părut uşor acordat.