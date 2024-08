"Dan Şucu mi-a promis!" Marius Şumudică, anunţ bombă despre venirea la Rapid! Ce a spus despre Neil Lennon - Antena Sport

Marius Şumudică a făcut un anunţ bombă despre venirea la Rapid, dezvăluind ce discuţie a purtat cu Dan Şucu. Antrenorul a oferit declaraţii şi despre Neil Lennon.

Neil Lennon a avut un start dezastruos de mandat la Rapid. Formaţia de sub Grant este singura echipă fără victorie în Liga 1, după cinci etape disputate, având doar patru puncte.

„Dan Şucu mi-a promis!” Marius Şumudică, anunţ bombă despre venirea la Rapid

Marius Şumudică a dezvăluit că nu a fost ofertat oficial de către Rapid, mărturisind însă că a purtat mai multe discuţii cu Dan Şucu. Înainte să fie numit Neil Lennon în Giuleşti, acţionarul majoritar al giuleştenilor i-a promis lui „Şumi” că el va fi următorul antrenor de la Rapid.

„Pentru mine e dureros ce se întâmplă la Rapid. Sunt foarte mulți care spun că Rapid a apelat la Șumudică când erau în Liga 3 sau Liga 2. Eu nu puteam, eram sub contract. Eu, de fiecare dată când Rapid a traversat o perioadă de tranziție, eram sub contract. Nu mi s-a făcut nicio ofertă în Liga 3 sau Liga 2. O singură dată am vrut să merg la stadion și să ajut un fost coleg de-ai mei cu niște informații în calitatea mea de rapidist și am fost refuzat de respectivul. Am făcut un pas în spate.

Dragi rapidiști, uitați-o! Șumudică nu a fost ofertat niciodată să meargă la Rapid! De trei ori am fost liber și nu mi s-a făcut nicio ofertă. Am avut două discuții cu domnul Șucu, recunosc. Un om echilibrat, care mi-a spus că a plecat pe un drum și că vrea să-l aducă pe Neil Lennon, dar mi-a spus: ‘Îți promit că vei fi următorul antrenor al Rapidului’. Mi-a zis că va veni vremea când voi antrena Rapidul. Mi-a zis: ‘Acum nu poți pentru că am decis să-l aduc pe Neil Lennon’