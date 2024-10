Dan Şucu, verdict despre viitorul lui Marius Şumudică la Rapid! Ce se va întâmpla dacă echipa ratează play-off-ul - Antena Sport

Întrebat dacă s-a gândit vreodată la retragere, Dan Şucu a declarat că nu s-a pus niciodată această problemă:

„Nu am avut intenția de a mă retrage. Chiar am un mod de a discuta cu colegii mei, le-am explicat mereu că atunci când obosești, trebuie să te înveți să te odihnești puțin, nu să renunți. Renunțarea nu face parte din educația noastră și nu cred că vreun rapidist poate să se gândească la renunțare. Învață să te odihnești atunci când ești obosit, dar în niciun caz să renunți”, a declarat Dan Şucu, pe canalul oficial de Youtube al Rapidului.

Întrebat de perioada de timp pe care vrea să o petreacă la Rapid, Dan Şucu a dezvăluit că această decizie nu îi aparţine:

„Asta nu mai e decizia mea. Iubesc și eu acum Rapidul, iubesc tot ce se întâmplă în jurul Rapidului, copiii mei la fel, atât timp cât sunt sănătos și simt că am energia pe care o am și că pot să fiu în mare parte un exemplu pentru cei mai tineri, de implicare și în treburile Rapidului, voi fi aici, prezent. Dacă nu o să am puterea respectivă, m-aș retrage, doar atunci aș putea, pentru că exemplul personal e important”, a mai spus patronul giuleştenilor.