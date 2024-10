Dan Şucu a vorbit despre retragerea de la Rapid. Momentul în care va renunţa la acţiuni: "Exemplul personal e important!" - Antena Sport

Dan Şucu a vorbit despre retragerea de la Rapid. Momentul în care va renunţa la acţiuni: "Exemplul personal e important!" Dan Şucu, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Dan Şucu a vorbit despre retragerea de la Rapid. Acţionarul majoritar al giuleştenilor le-a răspuns fanilor în cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri, pe canalul oficial de Youtube al Rapidului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fanii echipei lui Marius Şumudică au avut ocazia de a-i adresa întrebări lui Dan Şucu, iar acţionarul majoritar al clubului a dezvăluit cât mai are de gând să investească la Rapid. Dan Şucu a vorbit despre retragerea de la Rapid. Momentul în care va renunţa la acţiuni: „Exemplul personal e important!” Întrebat dacă s-a gândit vreodată la retragere, Dan Şucu a declarat că nu s-a pus niciodată această problemă: „Nu am avut intenția de a mă retrage. Chiar am un mod de a discuta cu colegii mei, le-am explicat mereu că atunci când obosești, trebuie să te înveți să te odihnești puțin, nu să renunți. Renunțarea nu face parte din educația noastră și nu cred că vreun rapidist poate să se gândească la renunțare. Învață să te odihnești atunci când ești obosit, dar în niciun caz să renunți”, a declarat Dan Şucu, pe canalul oficial de Youtube al Rapidului. Întrebat de perioada de timp pe care vrea să o petreacă la Rapid, Dan Şucu a dezvăluit că această decizie nu îi aparţine: Reclamă

„Asta nu mai e decizia mea. Iubesc și eu acum Rapidul, iubesc tot ce se întâmplă în jurul Rapidului, copiii mei la fel, atât timp cât sunt sănătos și simt că am energia pe care o am și că pot să fiu în mare parte un exemplu pentru cei mai tineri, de implicare și în treburile Rapidului, voi fi aici, prezent. Dacă nu o să am puterea respectivă, m-aș retrage, doar atunci aș putea, pentru că exemplul personal e important”, a mai spus patronul giuleştenilor, care a spus şi dacă va lăsa clubul drept moştenire:

„Am mai spus-o, din punctul meu de vedere, Rapid va deveni o firmă publică, va fi listat la bursă, dar chiar și cu listarea la bursă, sper ca familia mea să păstreze un pachet important de acțiuni”, a mai spus Dan Şucu.

Aaron Boupendza și Clinton N’Jie pot juca în Rapid – Farul!

Aaron Boupendza și Clinton N’Jie pot juca în meciul Rapid – Farul! Anunțul a fost făcut chiar de oficialii clubului din Giulești, prin intermediul rețelelor de socializare.

Meicul dintre Rapid și Farul Constanța se va juca pe data de 21 octombrie, de la ora 21:00. Partida care contează pentru etapa cu numărul 13 a sezonului de Liga 1 va fi LIVE TEXT pe AS.ro. Cu câteva zile înaintea partidei cu echipa lui Gică Hagi, oficialii clubului Rapid au anunțat că Aaron Boupendza și Clinton N’Jie au drept de joc în Liga 1 și ar putea debuta în partida din etapa cu numărul 13. Giuleștenii au publicat și prima reacție a jucătorilor: Aaron Boupendza: „Abia aștept debutul!”

Clinton N’Jie: „Sunt gata de primul meci!”

